Sushi e cucina adriatica si incontrano a Zara

Zara (Zadar in croato), è una città che vanta tre millenni di storia e una preziosa eredità culturale. Una città che offre sempre qualcosa di nuovo e del tutto originale, che seduce con la sua particolare atmosfera e la sua entusiasmante vitalità. Zara è situata nel cuore della Costa Adriatica. L’arcipelago, che conta 24 isole maggiori e circa 300 tra isolotti e scogli più piccoli, assieme a 3 parchi naturali Telascica, Velebit e il Lago di Vrana e 5 parchi nazionali Paklenica, i Laghi di Plitvice, le isole Incoronate, le cascate di Krka e Velebit settentrionale, rendono Zara e l’area una tra le più importanti mete turistiche croate.



Piaceva a Hitchcock - Già quarant’anni fa Alfred Hitchcock proclamò il tramonto di Zara il “più bello del mondo”. Con la sua opinione sono d’accordo anche i numerosi turisti che godono nella vista dell’abbraccio del mare, del sole e cielo tramontante accompagnati dai suoni dell’Organo marino famoso in tutto il mondo e dalla magia dell’installazione luminosa, “Saluto al Sole”.



Il magnifico tonno adriatico - Tornando al festival “Tonno, Sushi & wine” esso è diviso nella parte professionale e quella pubblica. Il programma del Festival aperto al pubblico comprende laboratori di origami in collaborazione con il Museo Archeologico di Zara, una visita a un allevamento locale di tonno, una presentazione delle arti tradizionali giapponesi marziali e difensive, esibizioni di club sportivi di Zara, una conferenza e una mostra fotografica sul tonno dell’Adriatico nella loggia cittadina, una serata di gala nell’ex Magazzino Portuale “Arsenal” una grande cerimonia di apertura al pubblico, un evento gastronomico nella piazza principale e una settimana promozioni di specialità di tonno nei ristoranti di Zara.



Una sezione per i maestri di Sushi - La sezione professionale include istruzione e formazione professionale dei migliori chef di arti culinarie dei ristoranti di Zara e della Croazia insieme ai maestri di sushi giapponese. Parteciperanno anche gli studenti della Scuola di Ospitalità Turismo e Ristorazione di Zara.



Per maggiori informazioni : www.zadar.travel



Per informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it