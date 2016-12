Sui binari francesi la sfida al car pooling

Partire dedicandosi a se stessi, senza rinunciare a flessibilità negli orari e alla propria privacy, che nei car pooling viene decisamente a mancare. I prezzi sono realmente concorrenziali. Oltre alla bellezza naturale e artistica delle regioni adiacenti le bellissime città lungo il percorso, come Chambéry, Lyon e Parigi (solo per citare le principali), nei programmi degli organizzatori di vojages-sncf.com si aggiunge anche un ricco programma di eventi da raggiungere, previsto in questo periodo.



I concerti delle Rockstar - Gli imperdibili concerti parigini delle star del rock/pop internazionale: a novembre, per citarne alcuni, vanno in scena U2, Foo Fighters, Deftones e Marilyn Manson. Appuntamenti resi ancor più memorabili se abbinati a un tour della movida parigina diurna ma soprattutto notturna, come nel Marais.



Notte Bianca Parigi – In calendario per il 3 ottobre, la Notte Bianca prevede un percorso artistico notturno, offre ai parigini e a tutti i visitatori la possibilità di riscoprire la città attraverso luoghi prestigiosi o abbandonati, insoliti, a volte presentati in una prospettiva inusuale o con un'illuminazione speciale attraverso opere di arte contemporanea.



La festa del “beaujolais nouveau”- Il delizioso evento eneologico si svolge il 19 novembre in tutta la Francia ogni terzo giovedì del mese di novembre, data in cui finisce il processo di vinificazione e in cui viene autorizzato il commercio del novello. L'uscita di questo vino fruttato è molto attesa da tutti gli appassionati e rappresenta anche un valido motivo per ritrovarsi fra amici in un'atmosfera conviviale.



Come prenotare - Le prenotazioni sono possibili online sul sito di voyages-sncf.com. Nel modulo per la prenotazione è disponibile l'innovativa funzione "Station Finder" che aiuta a scoprire la stazione più vicina a un indirizzo, a una città, a un aeroporto o a un luogo turistico; tramite call center chiamando il numero 02 40 32 64 35; A Milano nella Boutique SNCF della stazione di Milano Garibaldi; a Torino nei centri servizi GTT; nelle agenzie di viaggio affiliate Voyages-sncf.com.