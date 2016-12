Streghe e fantasmi: guida ai castelli da paura

CASTELLO DI BARDI - PARMA – Situato su un’altura, il maniero medievale con la sua struttura imponente domina la vallata sottostante. Fu teatro, tra il XV ed il XVI secolo, di interminabili e sanguinose contese tra le signorie locali e di una storia d’amore romantica e infelice. I due protagonisti sono la bella Soleste, figlia del signore locale, e Moroello l’intrepido comandante della guarnigione. La leggenda narra che, al ritorno da una battaglia vittoriosa, Moroello fece alzare i vessilli nemici, per sfregio verso gli avversari sconfitti. Soleste, però, vedendo le insegne, si convinse della morte dell’amato e del triste destino che la attendeva: in preda alla disperazione si gettò nel vuoto. Moroello, giunto al castello, si tolse a sua volta la vita, in preda al dolore e al senso di colpa. Il suo fantasma si aggira ancora nell’eterna ricerca della sua amata.



CASTELLO DI MONTEBELLO – RIMINI - Un altro spirito inquieto si aggira nel castello situato nei pressi di Torriana: il fantasma è quello della piccola Azzurrina e si mostra di solito ogni cinque anni in occasione del solstizio d’estate se nella giornata scoppia un temporale. E’ lo spettro di Guendalina Malatesta, scomparsa misteriosamente all’età di otto anni. La bambina era considerata “diversa” a causa della sua pelle chiarissima e dei capelli biondi da albina. Le persone prive di pigmentazione erano all’epoca ritenute schiave del demonio e per questo condannate al rogo. La madre, per salvarla, le tingeva i capelli, ma il colore non rimaneva, lasciando azzurra la chioma della bambina. Azzurrina il 21 giugno dell’anno 1375 scomparve nei sotterranei del castello, mentre era in cerca della palla che le era sfuggita durante un gioco. Il suo corpo non fu mai trovato.



FORTEZZA DI SAN LEO – RIMINI – La Rocca, costruita su una fortificazione romana, fu donata nel 774 da Carlo Magno alla Chiesa che ne fece una prigione: tra gli altri personaggi, qui rinchiusi e lasciati morire di stenti, spicca il Conte di Cagliostro, alchimista celebre e controverso che morì nel castello dopo grandi sofferenze per la mancanza di cibo e acqua. La leggenda vuole che il suo spirito aleggi ancora tra le mura della fortezza nella disperata ricerca di una degna sepoltura, capace di assicurargli la pace.



CASTELLO DI MOOSHAM – AUSTRIA – Costruito nel 1200 per ordine del Principe Vescovo di Salisburgo, il maniero ha un passato sinistro ed è uno dei più infestati dell’Austria. Si dice che nel XIV secolo una potente strega affliggesse gli abitanti del vicino villaggio con disgrazie di ogni genere. Il principe vescovo la fece catturare e rinchiudere nel castello dove fu torturata e uccisa: oltre al suo fantasma, il maniero ospita gli spiriti di altre donne accusate di stregoneria che hanno avuto la stessa sorte. Pare anche che siano presenti anche un certo numero di lupi mannari.



CASTELLO DI BRAN – TRANSILVANIA - ROMANIA – Conosciuto anche come Castello di Dracula, questo maniero situato nel cuore della Transilvania è arroccato su una parete rocciosa all’interno di una stretta gola a pochi chilometri dalla città di Brasov. Costruito nel ‘300 da Ludovico I D’Angiò come posto di guardia, l’edificio ha ispirato la descrizione del castello di Dracula nel romanzo di Bram Stoker, anche se non si tratta del maniero appartenuto storicamente al principe Vlad III di Valacchia. Il vero castello di Dracula è, dal punto di vista storico, l'ormai distrutto Castello di Poenari.



CASTELLO DI AKERSHUS, OSLO, NORVEGIA - Questa fortezza, costruita per ragioni strategiche, è stata usata in passato come prigione e in seguito dai nazisti come luogo per le esecuzioni. Con questo passato sanguinoso, il castello non poteva non attirarsi la fama di luogo infestato da entità soprannaturali: tra queste spicca il cane demoniaco Malcanisen. Chi la sventura di avvistarlo secondo la leggenda è destinato a certa morte nel giro di pochi mesi.



CASTELLO DI EDIMBURGO - SCOZIA - Questo edificio risale al XII secolo ed è il più antico di Edimburgo. E’ abitato da numerosi spettri, per lo più antichi servi del castello, tra cui un celebre suonatore di tamburo senza testa. Uno di questi spiriti, vestito con abiti elisabettiani, è stato addirittura fotografato nel maggio del 2008 con una comune macchina digitale: si pensa che possa trattarsi dello spettro di Giacomo V, imprigionato in giovane età nel castello.



GLAMIS CASTLE - STRATHMORE - SCOZIA – Considerato una delle dimore più belle della Gran Bretagna, il Castello di Glamis è anche una delle più infestate. Luogo di nascita della principessa Margaret, sorella della regina Elisabetta II, il maniero è legato alla leggenda del cosiddetto “mostro di Glamis”, un ragazzo deforme e tenuto prigioniero nella rocca a causa delle sue malformazioni e murato vivo in una stanza segreta. Il castello è anche il luogo in cui nel 1034 morì re Malcolm II di Scozia, ferito mortalmente nei pressi della Loggia di Caccia Reale.



CASTELLO DI HOUSKA – REPUBLICA CECA – Situato nella foresta a nord di Praga, questo castello non ebbe mai rilevanza strategica e non fu teatro di battaglie. Apparentemente fu costruito per conservare o nascondere qualcosa al suo interno. Secondo la leggenda potrebbe trattarsi dell’accesso al mondo infernale: si narra che in passato la parete di roccia si aprì con un fragoroso schianto lasciando comparire il Diavolo in persona, scortato dai suoi demoni. La suggestione del luogo è talmente grande che numerosi turisti lamentano disagi e disturbi vari durante la visita.



CASTELLO DI BRISSAC – VALLE DELLA LOIRA - FRANCIA – Questo elegante edificio, del XVI secolo e situato a una quindicina di chilometri da Angers, con i suoi sette piani è il più alto di Francia. Dotato di ben 204 stanze, ad un certo punto della sua storia fu acquistato da una coppia nobile Jacques and Charlotte. La nobildonna fu uccisa dal marito nelle stanze del castello dopo che lei ebbe scoperto i suoi tradimenti amorosi: si dice il suo fantasma, noto con il nome di Dama in Verde, vaghi senza pace nelle stanze del maniero, assetata di vendetta.