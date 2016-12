12 dicembre 2014 Strasburgo: luci e colori della Città del Natale Tra illuminazioni fiabesche e un tripudio di decorazioni, il centro storico della città alsaziana ospita uno dei mercatini natalizi più grandi d'Europa di RAFFAELLA MARTINOTTI Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - A Strasburgo le feste natalizie sono una cosa seria, tanto che la città alsaziana si fregia orgogliosamente del titolo di Capitale del Natale. Basta una passeggiata per le vie del centro storico per capire che non si tratta di un’esagerazione: tutte le piazze, grandi o piccole che siano, sono gremite dai piccoli chalet decorati che ospitano gli artigiani dei mercatini natalizi e da una folla brulicante e festosa, che passeggia, curiosa, fa acquisti. Le facciate delle case sono vestite a festa e fanno a gara nello sfoggiare composizioni di decori e di luci. Tutto questo trasforma la città in un grande caleidoscopio luccicante, dalle atmosfere fiabesche.

I mercatini di Natale, aperti fino alla fine di dicembre, sono addirittura 11, suddivisi per generi, per facilitare la visita e la ricerca di chi è a caccia di un oggetto particolare: se ovunque si trovano i chioschetti che dispensano vin brulé e bevande calde, dolci natalizi, pan d’épice (il tradizionale pan pepato locale) e leccornie di ogni genere, la place d'Austerlitz è dedicata ai produttori di cose buone, come biscotti, dolcetti, vini, salumi e altre specialità alimentari. In place Gutenberg si trovano invece gli artigiani ospiti, provenienti da tanti diversi Paesi europei; in place Kleber, ai piedi del grande albero di Natale, si radunano i banchi della solidarietà e del volontariato, mentre i grandi spazi di place Broglie ospitano l’oggettistica più contemporanea e si propongono come grande punto di incontro di chi desidera uno spuntino dolce o salato. Il cuore pulsante dell’Avvento alsaziano è però ai piedi della maestosa Cattedrale gotica con le casette addobbate che offrono il meglio della produzione di ogni genere possibile. Naturalmente il clima raggiunge qui l’apice dell’allegria, con profumi irresistibili, luci multicolori, una folla animatissima e l’ombra dell’imponente Duomo cittadino, di cui quest’anno si celebrano i mille anni dalla fondazione. Qui le decorazioni delle antiche case a graticcio, con le classiche losanghe di legno che adornano le facciate, raggiungono quasi l’apoteosi, con vere e proprie scenografie scintillanti che, al calar del sole, si trasformano in un mosaico di luci.



Naturalmente, in ogni piazza e in ogni angolo della città si possono comprare i bellissimi pini alsaziani dalle forme perfette e dalle fronde grandi e morbide, per creare il proprio personalissimo albero di Natale. Chi vuole acquistare decorazioni di grande fascino e di alta qualità, o semplicemente immergersi nel mondo dolce e intimo del Natale, non può mancare una visita al negozio “Un Noël en Alsace” (www.noelenalsace.fr /), dove in pratica la stagione natalizia dura dodici mesi all’anno. Si trova nella Petite France, uno dei quartieri più tradizionali e pittoreschi di Strasburgo e propone addobbi artistici, luci, sfere di cristallo, statuette per il presepe, decori, composizioni, oggetti di ceramica e artigianato artistico della più varia natura legati al Natale.



I mercatini strasburghesi di Natale sono aperti fino al 31 dicembre 2014, con orario variabile a seconda dei giorni e dei siti. Il programma completo si trova online alla pagina www.noel.strasbourg.eu/web/noel.

