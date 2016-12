Strasburgo, capitale del Natale

Ma, come si vede nelle immagini della nostra fotogallery, la scenografia delle feste è ricolma di gaiezza, mentre strasburghesi e turisti si affollano intorno agli chalet di uno dei mercatini di Natale più grandi e antichi d'Europa, a caccia di decori per l'albero, di oggetti di artigianato, di doni o di cose buone da mangiare. E non importa se a pochi passi ci sono i militari armati fino ai denti che vigilano attenti sulla serenità e sulla sicurezza delle strade, anzi forse la loro presenza, silenziosa e assidua, rassicura un po' tutti.



La luce, come sempre, la fa da padrona, in una vera scenografia tanto bella e imponente da togliere il respiro. Si comincia dalla maestosa Cattedrale, trasformata in fondale imponente e silenzioso, mentre la folla brulica ai suoi piedi e nelle stradine pittoresche che la circondano; i palazzi e le antiche case alsaziane si trasformano in quinte sulle quali si proiettano giochi di luce cangianti; i negozi, i caffè, i ristorantini e gli alberghi fanno a gara nell'affascinare i passanti con composizioni e decori di ogni genere. Insomma, per vedere che cosa è davvero il Natale, una visita a Strasburgo è indispensabile.