Stoccolma trendy tra shopping e grandi mostre

Megamind, Museo della tecnologia - Un luogo dove sperimentare un percorso individuale per arrivare a concepire nuove idee e coscienza di sé. Dipingere con i propri occhi, plasmare sculture virtuali o creare musica utilizzando il potere del pensiero e tante altre esperienze ipertecnologiche assolutamente inedite.



On Being an Angel, Moderna Museet - La fotografa americana Francesca Woodman ha creato un corpus di affascinanti opere fotografiche che hanno ispirato artisti di tutto il mondo. Le sue fotografie esplorano la rappresentazione di genere, la sessualità ed il corpo. Fino a gennaio 2016.



Fino al 7 febbraio 2016 Up Close, Fotografiska - Quattro serie di ritratti firmati da Martin Schoeller, uno dei più importanti fotografi ritrattisti contemporanei. Disadorni ritratti di figure di fama mondiale come Ibrahimovic, Barack Obama, Taylor Swift e Meryl Streep si mescolano con ritratti di persone comuni. Fino al 22 novembre sempre al Fotografiska saranno in mostra 24 foto scelte da una giuria tra i 2300 fotografi partecipanti al concorso per l'Höstsalongen, il Salone d'Autunno. I partecipanti sono giovani, vecchi, dilettanti e professionisti.



Fino al 28 febbraio 2016 Museo di Antichità Orientali - Metropoli cosmopolite lungo la Via della Seta è il titolo di una mostra che sta ottenendo un grande successo: il Museo, in un ambiente sotterraneo, permette al visitatore di viaggiare attraverso la metropoli di Luoyang City, un centro commerciale sulla via della seta durante la dinastia Tang (618-907), una delle più grandi e cosmopolite città del mondo in quell'epoca.



In novembre tutti al cinema - Si terrà invece dall'11 fino al 22 novembre il Festival Internazionale del Cinema di Stoccolma, uno dei più grandi eventi cinematografici e culturali del Nord Europa, con la partecipazione di oltre duecento pellicole provenienti da 60 paesi. Il festival è riconosciuto per la sua capacità di promuovere, fare network e fungere da vetrina per i registi giovani e meno conosciuti. Un terzo dei film selezionati sono opere prime ed al concorso sono ammessi solo autori che hanno realizzato meno di 3 film. Il programma e i biglietti saranno disponibili a partire dal 20 ottobre.



Tra shopping e gastronomia - Tra i più visitati della capitale, il centro commerciale della moda Mood Stockholm fornitissimo, propone anche il ristorante Eat, che ha inventato il piatto oggi più cool della Svezia, il Bao ovvero un elaborato piatto di Taiwan con vari ripieni, accompagnato da esotici milkshake aromatizzati ai gusti asiatici. Quando Mood chiude i battenti, il ristorante Bouqeria si trasforma in uno dei locali notturni più famosi della zona. Ai grandi magazzini NK lo chef stellato Björn Frantzén ofrre le sue delizie al Bobergs Matsal, un locale che accoglie ospiti sin dal 1915. Condotto dallo stesso chef e sempre a NK si trovano il ristorante Botanique e il bar Gaston Wine che propone ostriche e champagne. Il grande magazzino Åhléns City ha recentemente aperto uno spazio dedicato ai complementi d'arredo per la casa e ha anche introdotto, nello stesso edificio, due nuovi ristoranti: Panefresco con cibo italiano e pizze cotte in forno a legna e il ristorante Sally Voltaire & systrar, dedicato ai vegetariani.



