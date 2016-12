2 aprile 2015 Stoccolma: notte bianca nella Venezia del nord Musica, musei, palazzi by night: una splendida città aperta ai turisti per una serata all'insegna della cultura e del divertimento con oltre trecento eventi Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Il 25 aprile grande festa della cultura – e non solo - nella capitale svedese: si aprono le porte dei principali musei e anche il Municipio dove si tiene ogni anno la cerimonia della consegna dei premi Nobel. Birra a fiumi e massimo divertimento in una città che dà il suo meglio di notte.

Grande appuntamento a Stoccolma per la Notte bianca della cultura: tra le 18 e le 24 del 25 aprile musei, gallerie d'arte, teatri, la Casa della Cultura, il Museo dei Vichinghi, il Museo della Danza, chiese e altre attrazioni top, come il celebre Municipio, apriranno le loro porte con ingresso libero a mostre, concerti, spettacoli, visite guidate e molto altro. Ci saranno più di 300 eventi in un centinaio di luoghi sparsi in tutto il centro di Stoccolma. Stoccolmaviaggi organizza escursioni guidate notturne in italiano, alla scoperta di musei, eventi e la splendida Stoccolma by night.



Il Municipio dei Nobel - Tutti potranno vedere le fastose sale del Municipio di Stoccolma, con visita guidata ai luoghi dove ogni anno avviene la consegna dei premi Nobel e la conseguente cena di gala Porte aperte allora per la visita guidata, così come al Palazzo Reale e al magnifico centro storico per assaporare questa festa che coinvolge migliaia di svedesi e turisti. Un appuntamento per vedere la Venezia del Nord anche di notte, a ritmo di musica.



Il museo degli alcolici- E per gli amanti della spumeggiante bevanda ecco la visita al Museo degli Alcolici di Djurgården, “Spritmuseum”, dove si può conoscere tutti i segreti dell’alcol e ammirare opere d’arte contemporanea che danno un tocco futuristico al museo. Tra “le bevande” da conoscere c’è ad esempio la storia della prima birra della storia svedese e di quelle attuali che fanno tendenza in tutti i locali scandinavi. Proprio in occasione della notte bianca si inaugura l’ultima “invenzione”: una birra creata da birre di diversa tipologia e gusto. L’edificio che ospita il museo è già di per sé un’attrazione: risale al 18° secolo, ed era utilizzato come cantiere navale dell’isola di Djurgården: quindi una visita che è anche una degustazione spiegata in italiano che, partendo dai sapori storici, arriva fino alle sfumature attuali dei diversi cocktail e alcolici.



