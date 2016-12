25 marzo 2015 Splendida Copenaghen fra shopping e nightlife Girovagare in bicicletta alla scoperta di gallerie, ristoranti e negozi sfiziosi nella capitale danese e con le amiche è ancora più divertente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Quest'anno la Danimarca celebra il centenario del diritto al voto delle donne e la loro eleggibilità: l’occasione propizia per organizzare un viaggio fra amiche nella splendida Copenhagen, dove la ricca vita culturale si fonde con una vivace proposta notturna: dai negozi e ristoranti eleganti, allo shopping più curioso.

A Copenhagen, si può arrivare con i tanti voli diretti dai vari aeroporti italiani e godere di un fine settimana fatto di gite in bicicletta, acquisti, eventi culturali, buona cucina e notti animate. Nella capitale danese, infatti, se la tranquillità e la sicurezza sono quelle di una pacifica cittadina provinciale, il ritmo è quello di una metropoli cosmopolita.



Original shopping…e shopper - Alle amanti dello shopping è vivamente consigliato non fermarsi solo allo Strøget, il corso pedonale che attraversa il centro, da Rådhuspladsen a Kongens Nytorv. Dopo aver visitato Illum, ci si deve inoltrare nelle strade laterali, ricche di fascino e di un gusto deciso e molto caratteristico, per poi percorrere, in centro, la Stræderne con la sua atmosfera rilassata, i piccoli negozi e le case storiche. Per lo shopping artistico, un calice di vino o un cocktail, è imperdibile Vesterbro. Il Meatpacking District è ottimo sia per pranzo che per una serata in allegria: è la zona in cui si incontrano gli artisti, i creativi: molti giovani e piacevolissima atmosfera. Lo stesso si può dire per Istedgade, una volta zona a luci rosse, dove ora si trovano negozi particolari. Vivamente consigliato fare acquisti nei negozietti degli artigiani locali a Elmegade e Jægersborggade dove ci si può concedere una sosta nei suggestivi ristoranti. Se il desiderio è invece di qualcosa di più elegante e chic, le vie giuste sono Østerbrogade e Gammel Kongevej, dove eleganti boutique, tavole calde e tante prelibatezze attendono le visitatrici.



Il quartiere il più cool - Il quartiere di Nørrebro, originariamente un quartiere operaio e multi-culturale, oggi si è trasformato in un luogo di tendenza pulsante di vita e cultura, grazie al rinnovamento urbano, alle migliorate condizioni economiche e alle nuove linee di pensiero tendenti al recupero. Qui è possibile fare lo shopping più curioso e trascorrere anche qualche ora piacevole sedute a uno dei tanti locali della zona. Il quartiere non ha perso la sua popolare autenticità: per uno spuntino veloce, basta fare un salto al mercato coperto Torvehallerne, dove si trovano oltre 60 bancarelle con cibi e spezie d’ogni genere e dove si può mangiare un boccone preparato al momento.



Proposte in diretta dall’Italia - VisitDenmark a Milano, ufficio di sole donne, propone un pacchetto speciale per le clienti di Arthur Hotels, piccola catena alberghiera con 2 boutique hotel. Grazie a questa promozione, ci si potrà muovere per le vie della città in bicicletta e dopo una giornata intensa fra shopping e giri per le strade della capitale alla scoperta dell'anima della città, ci si potrà rilassare in hotel, prima al centro benessere e poi nella lobby, dove tutti i giorni tra le ore 17 e le 18 si tiene la cosiddetta "cozy hour", aperitivo con stuzzichini. Tutto questo, prima di affrontare la vivace vita notturna di Copenaghen.



Per informazioni: www.visitdenmark.it



Per conoscere le condizioni del tempo visita : www.meteo.it