Spagna: Valencia, la nuova stella del turismo

Città vicina al mare, Valencia è ricca di spazi verdi, musei e grandi attrazioni anche per i bambini. Per goderla al meglio, vale la pena di acquistare la Tourist Card, che offre trasporti pubblici urbani gratuiti, l’ingresso gratuito ai musei e monumenti municipali e sconti fino al 50% in esercizi, tra servizi turistici, tempo libero, negozi e ristoranti convenzionati. La primavera è un momento magico per visitarla: ecco cinque cose da non perdeere assolutamente per chi vuole viverne dal di dentro la sua dinamica vita.



I tradizionali mercati valenciani - Il Mercato Centrale, caratterizzato da una splendida architettura modernista del 1900, è il luogo ideale dove assaggiare cibo genuino e locale. Uno dei più rappresentativi mercati del modernismo catalano è il Mercato di Colon, ricco di caffetterie, ristoranti e attività commerciali.



Huerta in bici - Grazie a bike tour guidati c’è la possibilità di scoprire la Huerta, l’orto più grande della città, con i suoi frutteti, abitazioni tipiche, fattorie e mulini ad acqua, in bicicletta. Il tour prevede anche una degustazione di "horchata" e "fartons” (dolci tipici).



Parco dell’Albufera - L'Albufera è il luogo ideale per una giornata in barca e rilassarsi ammirando le tonalità rossastre e dorate del tramonto sulle acque. Presso il vicino paese di El Palmar si possono degustare tipici piatti valenciani come la Paella.



La vera Paella valenciana - La Escuela de Arroces y Paellas offre l’esperienza unica di imparare a cucinare la vera paella valenzana. Una volta preparata, la paella si può gustare accompagnata da un'insalata tipica, vino o birra valenzani e un buon dessert.



Mostra di Mirò - Nel 2018 l’artista Joan Mirò avrebbe compiuto 125 anni. Valencia lo celebra con una mostra a lui dedicata presso l’IVAM, l’Istituto Valenciano di Arte Moderna. La mostra ospita più di 100 opere dell’artista da 15 musei e istituzioni. “Mirò, Orden y desorden” durerà dal 15 febbraio al 17 giugno 2018. Un’occasione unica, per tutti gli appassionati d’arte.



Per informazioni: www.visitvalencia.com