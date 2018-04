Spagna: in treno si scopre "slow"

Scoprire la Spagna in treno e se le carrozze sono d'epoca, con una sicura propensione al comfort e il servizio cortese e attento, tanto meglio. Ecco un modo unico ed esclusivo per esplorare questo splendido Paese. Con itinerari da quattro a otto giorni. Eccone quattro

Al-Andalus Express - Viaggiare a bordo del treno Al Andalus è come tornare indietro nel tempo. Concepito fin dall'inizio come un esponente di eleganza e comfort, le sue magnifiche carrozze lounge e le sue confortevoli suite riportano i passeggeri alla raffinatezza ed il lusso della Belle Époque. Di fatto, alcune delle carrozze-suite a suo tempo erano state utilizzate dalla monarchia britannica nei suoi spostamenti vacanzieri da Calais alla Costa Azzurra. Tra i mesi di aprile e ottobre, si può scegliere tra diversi itinerari che percorrono le terre dell’Andalusia, la Castiglia-La Mancia e l’Estremadura.



Transcantabrico Classico - Un viaggio alla scoperta dei paesaggi e dei panorami più belli del nord della Spagna seduti su un treno che associa la lentezza al lusso. Il Transcantabrico è un autentico hotel a 5 stelle su rotaie, in cui i passeggeri possono godersi il paesaggio attraverso gli ampi finestrini mentre sorseggiano del buon vino. Un treno turistico che attraversando montagne e sfiorando le onde del mar Cantabrico, si addentra negli angoli naturali più belli della Castiglia e Leon, i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie e la Galizia con degli itinerari di quattro, cinque e otto giorni.



Transcantabrico Gran Lusso - Il Transcantabrico Gran Lusso è un esempio di eleganza e comfort che trasporta il viaggiatore nell'età d'oro dei grandi viaggi ferroviari. Nella versione Gran Lusso, con solo 14 suite che offrono tutte le comodità, attraversa tutte le regioni del litorale atlantico del nord della Spagna, da Santiago de Compostela a San Sebastian e viceversa durante otto giorni con le storiche carrozze in stile Anni Venti.



Espresso di La Robla - Un treno di lusso classico alla portata di tutti che permette di scoprire la natura, la cultura e la gastronomia del Nord della Spagna al ritmo lento dei treni del passato. Due itinerari diversi che collegano Bilbao e Leon (o viceversa) e Bilbao e Oviedo (o viceversa) ad agosto e settembre dalla durata di quatto giorni.



