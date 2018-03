Slovenia 4 stagioni: Isola, il paradiso tranquillo

Isola si trova in Slovenia , tra Capodistria e Pirano, a pochi chilometri da Trieste . E' finora conosciuta come città di pescatori, ma si propone oggi come meta turistica. Ideale per le giovani famiglie, per gli sportivi, per le persone anziane, in tutte le stagioni dell’anno. Un’occasione per visitarla può essere la Maratona istriana che si correrà, con vista sul mare, il 7 e l’8 aprile.

Il turismo a Isola segue un trend di vivibilità estrema e tranquilla. Le viuzze del centro storico, pavimentate in pietra, sono ravvivate da numerose trattorie e gallerie d’arte, che ospitano eventi culturali che si susseguono durante tutto l’anno.



Enogastronomia tutta da gustare - Le manifestazioni più frequentate sono quelle che hanno come filo conduttore la storia e le tradizioni della città ma anche dei villaggi dell’entroterra. L’enologia e la gastronomia dell’Istria slovena sono dei veri must per il loro sapore genuino e la fantasia dei piatti squisiti, soprattutto di pesce.



Tradizioni slovene e italiane - Isola è un mosaico formato dai tasselli multicolore della tradizione, della storia, delle bellezze architettoniche e delle due nazionalità, slovena e italiana, che vivono in sintonia e armonia tra di loro. Il Parco Pietro Coppo, dedicato al geografo, cartografo, esploratore nato a Isola, è un vivace punto di incontro della città dove potersi riposare all’ombra degli alberi frondosi. La chiesa di San Mauro, patrono di Isola, ospita una raccolta di antichi oggetti sacrali che meritano una visita. Una passeggiata fino alla spiaggia di San Simone porta a un sito archeologico dei tempi romani che è un monumento d’importanza nazionale.



Attrezzatissima per la nautica - E pensando all’ormai prossima bella stagione Isola offre ai suoi ospiti tutto quello che rende possibile una vita comoda in mare e in terraferma: moli spaziosi, terreni verdi e quelli di servizio, parcheggi all’aperto e coperti, agenzie per la vendita d’imbarcazioni nuove e usate e il noleggio di imbarcazioni-charter. La marina di Isola ha 620 ormeggi per imbarcazioni lunghe fino ai 30 metri, muniti di collegamenti per acqua ed elettricità (220 V e 380 V), ancoraggio di cemento (muring) e bitte in acciaio inossidabile. Nelle vicinanze ci sono i campi da tennis, piscina all’aperto, centro commerciale, bar, sala giochi, ristoranti, negozio con attrezzi nautici. Ci sono 7 spiagge a Isola, tutte sono molto belle e diverse, anche se la preferita dai turisti e la spiaggia del Faro.



Idilliaci dintorni - I magnifici dintorni di Isola offrono numerose possibilità per riprendere il fiato dal caos della città lanciandovi in nuove avventure nel verde del tranquillo paesaggio tra olivi e vigneti. Corte d'Isola rappresenta il maggiore centro abitato del retroterra di Isola dalla quale dista otto chilometri. Situato ad un'altezza di 224 metri offre una splendida vista sui colli circostanti e sulle saline di Sicciole. E' possibile percorrere i sentieri a cavallo. Nella vicina Medljan si trovano due centri ippici per l’ equitazione guidata lungo l'Istria. Nelle vicinanze di Cetore è situato Malija, tipico villaggio istriano, conosciuto anche per l'ottima cucina locale e il delizioso vino Refosco.



Per maggiori informazioni: www.slovenia.info