Settembre: in Tirolo cominciano le feste

"Almabtriebe" o feste della transumanza - In tutto il Tirolo si svolgono circa una cinquantina di feste per la transumanza del bestiame, le cosiddette "Almabtriebe" che segnano la fine del periodo del pascolo e l’inizio dello stallaggio d'inverno. Adornata magnificamente con campanelle, fiori, fiocchi e stemmi, la mandria ritorna nelle proprie stalle dietro la guida della "Moarkuh", la mucca-capo. In fila seguono i vitelli, i tori, i vitelloni e il piccolo bestiame composto da pecore e capre. Gli animali non verranno adornati se durante i mesi di alpeggio c'è stato un lutto all'interno della mandria o della famiglia del contadino. Se gli abitanti del paese e i turisti vedranno scendere a valle il bestiame ricco di addobbi, significa che tutto è andato per il meglio.



Festa dell'antico artigianato tirolese - Il 10 e 11 settembre il centro di Seefeld ospita più di 100 dimostrazioni degli antichi lavori degli artigiani ormai quasi dimenticati. Ruotai e bottai, cestai e distillatori di grappa sono presenti accanto a saponai, coltellinai o ricamatori del rachide di penne di pavone per svelare i segreti delle proprie arti tradizionali a un ampio pubblico. Il grande corteo dei trattori il sabato e la sfilata in costume la domenica sono altri due momenti culminanti dell'evento. Festa delle distillerie a Stanz – Fino al 4 settembre, il pittoresco paesino tirolese nel Tirol West, con la più alta concentrazione di distillerie di grappa di tutta l'Austria, conosciuto anche per essere il "Paese delle prugne", saluta l'estate con la festa più calda dell'anno. I visitatori della manifestazione "Stanz brucia" possono scoprire da vicino il procedimento che porta alla realizzazione dei famosi schnaps e gustare originali grappe al lampone, al cinorrodonte oppure ai liquori di prugne, sambuco e molto altro ancora.



Festa del canederlo a St. Johann - 25.000 canederli di 22 tipi diversi, sia dolci che salati, da degustare sulla tavolata di canederli più lunga del mondo (300 metri). Accade a St Johann il 24 settembre in occasione della grande festa paesana dell'alpeggio, dove il tradizionale tavolo dei knödel resta la principale attrazione.



Festa al museo dei masi tirolesi di Kramsach - Il 25 settembre va in scena lo spettacolo della vita contadina nel museo villaggio a cielo aperto di Kramsach. 14 fattorie in festa per celebrare la tradizione e non perdere le antiche usanze. Le donne vestite con i tradizionali "Kasedl" indossano cappelli neri sopra le acconciature raccolte, mentre sul fuoco, all'aperto, friggono nella padella di ferro le tipiche frittelle ai mirtilli. Gli artigiani e i contadini della regione mostrano antiche lavorazioni, come quella per realizzare i ricami in oro, la produzione degli anelli per i recinti, le opere di bottai, cestai, fino alla realizzazione di vasi in terracotta, pane o ancora la tradizionale arte del forgiare i ferri di cavallo. Sulla grande area espositiva numerose bancarelle offrono pietanze squisite di produzione propria, come i tipici dolci "Kiachl" o i saporiti gnocchetti al formaggio, mentre i gruppi musicali dei villaggi limitrofi assicurano tanta buona musica tradizionale.



