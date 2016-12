Scozia: tutto il fascino delle Highlands

Uno dei laghi che ha reso famose le Highlands (letteralmente “terre alte”) è certamente quello di Loch Ness, situato a sud ovest di Inverness, la capitale di questa regione scozzese fino alla pittoresca Fort Williams. Profondo 230 metri e lungo trentasette chilometri è parte integrante del Canale di Caledonia che taglia praticamente in due la Scozia unendo l’Atlantico al Mare del Nord. In questo territorio meraviglioso e ricco di suggestioni fa storia a sé il lago di Loch Ness, situato a sud-ovest di Inverness. Le acque sono profonde (230 metri) e si estende per circa trentasette chilometri ed è il più largo specchio d'acqua della valle chiamata Great Glen.



Un selfie con il mostro? - Loch Ness è celebre in tutto il mondo per il famoso “mostro” che si nasconderebbe nei suoi anfratti più profondi. Si narra che già nell'anno 565 il monaco irlandese San Colombano, affermò di aver visto una grossa creatura nel lago. Ci furono poi, nel corso dei secoli, migliaia di avvistamenti, ma fu solo nel 1933 che una coppia di turisti, i signori Spicer, affermò di aver visto un essere enorme emergere dalle acque, prima di sparire nuovamente – che la leggenda di Nessie diventò un must del fantasy globale. Negli anni ‘ 70 fu istituito addirittura un attrezzato punto d’avvistamento: ma del mostro nessuna traccia. Per chi spera ancora di farsi un selfie con questa straordinaria creatura comunque, il luogo più affascinante del lago è senz'altro l'ultraromantica rovina del castello di Urquhart.



Il cuore delle Highlands - Loch ness fa parte di una delle più belle e pittoriche regioni d’Europa: le Highlands, la regione montuosa della Scozia, l'area è scarsamente popolata, dominata da numerose catene montuose. La densità demografica è tra le più basse del mondo; sicuramente alta è invece la densità dei castelli, circa duemila, alcuni dei quali poco più che rovine. Da visitare senz'altro l’enorme castello di Dunrobin con 189 stanze, dallo stile francese e anche il più a nord della Scozia. Risale all'inizio del 1300 ed è stata la casa dei Baroni e in seguito dei Duchi di Sutherland.



Il castello di Inverness - Ma anche il castello di Inverness vi lascerà a bocca aperta e vi farà apprezzare ancora di più questa cittadina capoluogo delle Highlands. Inverness è un po’ il centro di qualsiasi escursione nelle Highlands: molto vivace e dinamica a dispetto delle dimensioni (ha poco più di 60 mila abitanti) è situata alla foce del fiume Ness (che confluisce nel vicino Loch Ness) e all'estremità sudoccidentale del fiordo di Moray Firth. Le Isole Ness, parco pubblico, consistono di due isolette boscose collegate da ponti pedonali e usate come luoghi ricreativi sin dall'800. Craig Phadraig, un tempo antico forte gaelico posto su una collina offre escursioni su un percorso che attraversa terreno boscoso e di brughiera.