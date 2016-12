Scoprire la Svizzera in un unico itinerario

La Svizzera, nonostante la sua superficie ristretta, offre una varietà inimitabile di attrazioni uniche e paesaggi da cartolina che si concentrano in distanze molto ridotte: risulta così la meta ideale per un turismo itinerante. A questo proposito nasce il Grand Tour of Switzerland,alla maniera della più celebrata strada Usa, che riunisce in un itinerario circolare le attrazioni più rappresentative e i percorsi più suggestivi per raggiungerle.