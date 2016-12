Sassonia: Natale da favola tra Lipsia e Dresda

Non solo le splendide città di Lipsia e Dresda, quindi: tanti gli itinerari proposti, dal Vogtland ai Monti Metalliferi, a caccia delle più antiche tradizioni sassoni –popolate di angeli, splendenti di luci e profumati di zenzero e cannella. E con la App “ Sassonia– Il Paese di Natale” in italiano e gratis su iTunes App Store e Google Play Store, i viaggiatori troveranno gli indirizzi di oltre 50 mercatini di Natale, informazioni sugli eventi natalizi, gli usi e i costumi, come le parate delle corporazioni dei minatori e le mostre di artigianato. Ovunque oggi, i mastri artigiani aprono al pubblico atelier e laboratori e si lasciano ammirare all'opera mentre rifiniscono manufatti e giocattoli che diventano regali unici da mettere sotto l'albero. Da non perdere una visita al Museo del Giocattolo di Seiffen e alla Manifaktur der Träume (la fabbrica dei sogni, vasta esposizione di manufatti di arte popolare) di Buchholz.



Non possono mancare sotto l'albero - Simboli indiscussi del Natale sassone, noti ormai in tutto il mondo, sono lo schiaccianoci a foggia di soldato ussaro, i Räuchermännchen (omini fumanti, ovvero statuine che fungono da diffusori di incenso), gli angeli dalle ali a pois della Wendt & Kühn, storica fabbrica di Grünhainichen e gli angeli custodi e le altre figure da collezione della Günter Reichel a Pobershau. Un vero firmamento, poi, quello delle tipiche stelle di carta dalle multiple punte a cono, non di rado trasformate in lanterne, della Herrnhut, che da oltre 160 anni realizza rigorosamente a mano “astri del ciel”. A Pulsnitz si trova la stamperia Alfred Thieme, la più antica del genere in tutta la Germania. Di più recente tradizione, un secolo o poco più, ma pregiatissimi anche i merletti di Plauen.



L'Oratorio di Natale di Bach a Lipsia – La Sassonia è stata frequentata da Johann Sebastian Bach. E la sua composizione sacra e più amata in assoluto, il “Weihnachtsoratorium”, l'Oratorio di Natale fu composto proprio a Lipsia e sempre qui fu interpretato, magistralmente, sul finire del 1734 dal Thomaner Chor, coro cittadino di voci bianche, diretto all'epoca dallo stesso Bach. Ogni anno, tra Natale e l'Epifania, nella chiesa di St. Thomas a Lipsia torna a risuonare, ancora interpretato dalle nuove leve dello stesso storico coro, il ciclo di sei cantate composte per il periodo natalizio da Bach, accomunate tutte dalla gioia per la nascita di Gesù.



Feste in tavola, tavole in festa - Ovunque profumo di vaniglia, zucchero, cannella, zenzero… Le specialità delle feste, dalle pasticcerie, dalle bancarelle dei mercati, dai ristoranti e dalle case, diffondono nell'aria aromi inebrianti. A Pulsnitz si tiene l'unico mercatino di Natale della Germania dedicato al pan di zenzero. Altro vanto culinario di Sassonia sono i “Weihnachtsstollen”, tipici pandolci con uvetta e frutta secca. Il tempio degli Stollen a Dresda è la panetteria-pasticceria Emil Reimann, con 530 anni di storia e ricette segrete. Qui è possibile partecipare a laboratori di preparazione degli Stollen, per poi gustarli con una buona tazza di caffè della casa. Altra apprezzata griffe di pane e dolci artigianali è la Bäckerei Wippler, nel castello di Pillnitz, non lontano da Dresda, che apre i laboratori moderni e l'antico panificio al pubblico.



