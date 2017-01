San Silvestro a Copenaghen, magica e divertente

In giro per la città vestita a festa, fra shopping e soste golose - Per vivere la magica atmosfera di questi giorni, ci si può incamminare lungo la celebre Strøget, la via pedonale dedicata allo shopping più lunga del mondo, curiosando tra i numerosi negozi, tra i quali lo showroom di Royal Copenhagen nella centralissima Amagertorv. Ogni anno (sin dal 1963) Royal Copenhagen produce un nuovo piatto di Natale, che rappresenta un vero e proprio pezzo di storia della cultura danese, e prepara le celebri tavole natalizie imbandite sempre su un tema diverso. Si può attraversare poi Kongens Nytorv (la Nuova Piazza Reale), dove il lussuoso Hotel D’Angleterre si trasforma con eleganti decorazioni che rievocano il Natale del passato. La bevanda del Natale danese è il tradizionale gløgg, un vino speziato che riscalda corpo e anima. Per assaggiare il migliore della città bisogna cercare, sempre in Kongens Nytorv, il ristorante Hviids Vinstue, una locanda storica che allieta i palati danesi sin dal 1723. Finestre con il vetro piombato, travi a vista, tavoli di legno consumati dal tempo e foto ingiallite incuriosiscono clienti vecchi e nuovi. Per un'ulteriore sosta golosa, val la pena di andare in Nørregade, una delle stradine vicino all'Università, per visitare il negozio-laboratorio Sømods Bolcher, dove è possibile non solo acquistare caramelle natalizie con alberi e Babbi Natale e con la scritta God Jul (Buon Natale), ma anche ammirarne la produzione e la lavorazione, fatta ancor oggi rigorosamente a mano.



Curiosità e tradizioni, aspettando la mezzanotte - Per tradizione la vigilia di Capodanno in Danimarca si trascorre a casa con amici o parenti. I festeggiamenti iniziano alle 18, quando la Regina di Danimarca fa il suo discorso alla nazione. Si spegne quindi la televisione e si continua a festeggiare fino a qualche minuto prima di mezzanotte, quando la tv viene riaccesa e si aspetta il rintocco delle campane del Municipio di Copenaghen. Quando l’orologio batte le 24 è il momento di stappare lo champagne, mangiare la ciambella di marzapane (Kransekage), cantare l’inno nazionale e altri canti tradizionali per dare il benvenuto al Nuovo Anno, augurando a ciascuno Godt Nytår.



Mezzanotte in Piazza del Municipio - Per i turisti, e per chi ha voglia di cenare fuori casa, i ristoranti preparano menu ad hoc, e i bar e i nightclub servono cocktail speciali e promuovono offerte (ad esempio ingresso e bottiglia di bollicine per chi arriva entro la mezzanotte) per lanciare la festa. Qui l’elenco di ristoranti e nightclub di Copenaghen, dove poter scegliere quello dove trascorrere il Capodanno. Con l’avvertenza di prenotare in tempo. Verso mezzanotte, però tutti in Rådhuspladsen, la piazza del Municipio,in attesa dei dodici rintocchi. Un altro posto molto amato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è il Queen Louise's Bridge, il ponte che attraversa i laghi di Nørrebro.



Mercatini e Festival dei Fuochi d'Artificio ai Giardini di Tivoli - Fino al 31 dicembre i Giardini di Tivoli si trasformano in un posto magico con luci, delizie gastronomiche di stagione e divertimento per tutta la famiglia. Si può passeggiare attraverso il parco con fantasiose decorazioni natalizie, pieno di bancarelle e negozietti colorati e concedersi poi una pausa golosa a base di gløgg & æbleskiver, ovvero caldo vino rosso speziato accompagnato da paste servite con zucchero e marmellata. Tra Natale e Capodanno il Tivoli ospita un Festival dei Fuochi d'Artificio, che lo rende ancor più spettacolare, e fino al 30 dicembre Lo Schiaccianoci, con i costumi e le scenografie della Regina Margrethe II. I Giardini sono aperti anche a Capodanno e alle 21.45 offrono uno spettacolo di fuochi d'artificio.



Il primo dell'anno, scambio di auguri – A mezzogiorno dell’1 gennaio, non bisogna perdere la tradizionale Parata delle Guardie Reali in divisa rossa a Palazzo Amalienborg. Nella piazza del Palazzo si riuniscono centinaia di cittadini e turisti per scambiarsi gli auguri di Buon Anno. Il primo dell’anno è una giornata ideale per fare tranquille passeggiate alla scoperta degli angoli nascosti della città, pattinare sul ghiaccio oppure visitare l'aquario The Blue Planet.I negozi sono in gran parte chiusi.



Per informazioni: www.visitdenmark.it