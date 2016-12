19 novembre 2014 Rotterdam, città dell'architettura del futuro Nota per le sue costruzioni architettoniche innovative, la seconda città olandese continua a riservare sorprese sempre nuove ai suoi visitatori Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Dichiarata “città da vedere assolutamente” per l'anno 2014 dal New York Times e dalle Rough Guides, Rotterdam è la seconda città olandese e vanta uno scenario innovativo e variegato. Non siete curiosi di sapere come mai è stata scelta come città “must-see”?

Città dell'architettura – Conosciuta in tutto il mondo per il suo skyline, Rotterdam si è fatta notare proprio grazie all'importanza della sua architettura, di impronta decisamente moderna. Qui si trovano grandi opere che è impossibile ignorare, prime fra tutte le Case Cubiche progettate da Piet Blom. L'architetto ha pensato a un bosco e ha voluto ricreare nella città il concetto di “villaggio sicuro”. Da qui la creazione di 40 case inclinate di 45 gradi per diventare cubiche. Le troverete soprattutto nel centro della città e anche se molte sono abitate, se ne trova sempre almeno una aperta al pubblico. Altro “classico” è il Ponte Erasmus, una delle icone architettoniche di Rotterdam. Costruito nel 1996 per collegare la parte sud alla parte nord della città, è uno dei ponti più famosi dell'Olanda. Lungo 800 metri è stato spesso immortalato nei film di Hollywood ed è noto anche con il nome di De Zwaan, “il cigno”. Altra costruzione di indubbio valore e fascino è il Kunsthal Rotterdam, uno spazio espositivo senza collezioni permanenti. Qui vengono allestite numerose mostre di diverso genere, dall'arte antica a quella moderna, dalla fotografia al design. Ogni anno si susseguono circa 25 esposizioni. Euro Mast invece è la torre panoramica più alta del Paese. Dalla sua vetta si gode di una reale visione a 360 gradi della città: un'esperienza indimenticabile per i più avventurosi, dal momento che, volendo, ci si può calare giù con una corda doppia! Niente paura però: per tutti i comuni mortali c'è un ascensore girevole che conduce sopra la torre, e vi riporta anche a terra.



Uno degli edifici più grandi d'Europa – Si parla di 160.000 metri quadrati ed è già stato soprannominato “città Verticale”: De Rotterdam è il nome di questa creazione dell'architetto Rem Koolhaas. Concepito come una città nella città, il complesso è costituito da tre torri collegate tra loro e ospita uffici, ristoranti e un hotel. De Rotterdam rientra in un progetto più ampio di ristrutturazione architettonica di zone già esistenti, ma non solo. Questi edifici sono già diventati i più “green” d'Olanda grazie alla sostenibilità che ha caratterizzato ogni singolo aspetto costruttivo: pannelli solari sui tetti e turbine eoliche per l'energia, mentre la climatizzazione è ottenuta con l'acqua del fiume Mosa. Il futuro, insomma, è già presente a Rotterdam.



Nuovo e innovativo mercato – Inaugurato il 1 ottobre 2014, il Markthal è il primo grande mercato coperto di Rotterdam. I numeri rendono bene l'importanza del progetto: 96 produttori, 5 negozi di alimentari, 8 ristoranti e 1200 posti auto. Aperto 7 giorni su 7, si stima che accoglierà dai 4,5 ai 7 milioni di visitatori all’anno. Qui è possibile trovare di tutto, dai beni alimentari di prima necessità a quelli secondari, come piante e fiori. Non solo, nel pieno rispetto della forte anima architettonica della città, la grande arcata che accoglie il “paradiso del cibo” è a 40 metri di altezza e colpisce il visitatore sia per le dimensioni che per la struttura. Oltre ai negozi, 280 appartamenti infatti rendono il Markthal una soluzione abitativa unica nel suo genere. All'interno dell’arcata è inoltre possibile osservare l’opera d’arte più grande fra tutte quelle presenti in Olanda: The Horn of Plenty, realizzata da Arno Coenen e Iris Roskam. Morite dalla voglia di partire subito anche voi?



Per maggiori informazioni: www.rotterdam.info

Per scoprire il meteo a Rotterdam: www.meteo.it