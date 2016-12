Roma: la città d’Europa in cui è più bello fare shopping

Le città dʼEuropa dove è più bello fare shopping 1 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 1 Roma, la città dove è più bello fare shopping in Europa 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Le città d'Europa dove è più bello fare shopping Roma: turisti a Piazza di Spagna 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 2 Parigi: Les Champs-Élysées 4 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping Parigi: le Galeries Lafayette 5 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 3 Lisbona: a fare shopping con il tram 28. 6 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 4 - Atene: fare acquisti ai piedi dell'Acropoli. 7 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 5 Amstedam: l'Albert Cuyp Market 8 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 6 - Budapest Book Cafe - Lotz Terem 9 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 7 Londra - Camden Market 10 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 8 Praga: il Castello 11 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 9 - Berlino: Potsdamer Platz 12 di 12 Tripadvisor Tripadvisor Le città d'Europa dove è più bello fare shopping 10 - Madrid: PArque del Retiro, il luogo ideale per rilassarsi dopo lo shopping leggi dopo slideshow ingrandisci

La classifica, realizzata da TripAdvisor in base alla popolarità delle attività commerciali per lo shopping nelle principali città europee, si basa sul numero totale di attività commerciali per lo shopping, sui punteggi ottenuti nelle recensioni e sul confronto con il punteggio medio delle recensioni che parlano di shopping in tutte le lingue disponibili sul portale.



Roma è la meta più apprezzata del Vecchio Continente per coniugare la visita alle sue bellezze storiche e architettoniche, a una visita a caccia di regali tra negozi e atelier, in particolare in quelli di via Condotti.



Parigi, la Ville Lumière, diventa ancora più spettacolare nel periodo che precede il Natale, quando strade e monumenti si vestono a festa. In materia di acquisti, ci si può sbizzarrire a caccia di affari al Mercato delle pulci di St-Ouen o dedicarvi a uno shopping più chic alle Galeries Lafayette, oppure prendere parte al Tour della moda e dei profumi a Le Marais. Top 10 capitali europee per lo shopping.



Lisbona, terza in classifica, si esplora con un giro sul celebre tram 28, alla scoperta dei colori, della storia e della tradizione della città. Ma anche delle principali attrazioni di Lisbona e dei suoi negozietti caratteristici.



La classifica delle capitali europee dello shopping

1. Roma, Italia

2. Parigi, Francia

3. Lisbona, Portogallo

4. Atene, Grecia

5. Amsterdam, Paesi Bassi

6. Budapest, Ungheria

7. Londra, Regno Unito

8. Praga, Repubblica Ceca

9. Berlino, Germania

10. Madrid, Spagna