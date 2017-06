Repubblica Ceca, avventure tra preistoria e medioevo

Accanto a grandi parchi verdi dove dedicarsi ad attività open air, anche funambolesche, fino a tardo autunno, ingannando l’attesa dell’inverno –quando grandi e piccini potranno scatenarsi sulle piste da sci del Paese- qui ogni stagione è buona per spassarsela in famiglia. Tra castelli fatati, vecchi treni a vapore, laboratori per piccoli scienziati pazzi, mondi vecchi e nuovi da esplorare, itinerari dedicati, la vacanza in Cechia, indipendentemente dall’età anagrafica, può essere sempre vissuta con gli occhi, curiosi ed entusiasti, dei più piccoli.



Lo zoo di Praga, tra i migliori del mondo - Si può cominciare con una “spedizione” tra gli animali selvaggi, in uno dei tanti bellissimi giardini zoologici del territorio ceco. A partire naturalmente dallo zoo di Praga, al settimo posto nella classifica dei migliori del mondo. Con ben 12 padiglioni e oltre 150 esposizioni, vanta tra gli altri anche il Children’s Zoo: un’area speciale dove i cuccioli di uomo entrano in contatto con gli animali domestici e imparano a prendersene cura. Lo zoo di Zlín, diviso per “continenti”, invita a un viaggio in giro per il mondo e la sua fauna, rappresentata qui da ben 210 specie di animali. Tra gli altri giardini zoologici popolari del Paese, consigliamo lo Zoo di Liberec: il più antico della Repubblica Ceca; lo zoo di Dvůr Králové, che offre l’Africa a portata di mano, lo Zoo di Pilsen e lo Zoo-Safari di Olomouc.



Il mondo dei trenini - Nel Regno delle Ferrovie, a Praga, i ragazzini si entusiasmano per i modellini di treni e di automobili che si danno la precedenza agli incroci, per l’alternarsi della modalità giorno e della modalità notte o per le miniature di edifici importanti. Trenini storici elettrici, insieme a costruzioni di metallo, modellini di macchine a vapore e giochi meccanici affollano anche il Museo Regionale di Melnik. In Boemia meridionale, invece, viaggiano ancora, su rotaie a scartamento ridotto, i convogli trainati da locomotive a vapore della Local Railways.



Avventure dalla preistoria al Medioevo - Nei Dinopark di Pilsen, Ostrava e Vyskov, tra terrificanti animali presitorici fedelmente riprodotti a grandezza naturae, ci si ritrova all’alba dei tempi. Il Medioevo si esplora invece nel castello di Hruba Skala, tra cavalieri, giocolieri, arcieri e ponti tibetani. Gli antichi mestieri si apprendono nel laboratorio storico Botanicus di Ostra, in Boemia centrale. Per scoprire come vivevano artigiani e contadini in un passato di difficoltà ed essenzialità ci sono poi i musei all’aperto: tra tutti, quello della Valacchia morava a Roznov pod Radhostem, quello di Hoslovice in Boemia e quello di Krnovice di Podorlice.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com