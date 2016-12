Primavera romantica? Prova con l’Inghilterra

Declinazioni del ritorno alle origini darwiniane in stile 2.0: prenota la Harptree Court Treehouse, vicino a Bristol, nel sud-ovest dell'Inghilterra, nel parco di una grandiosa tenuta di campagna. Intima e accogliente, la casa sull'albero non fa mancare dettagli di lusso, quali un'ampia veranda, una stufa a legna, un letto king-size, una capiente vasca da bagno in rame, un frigorifero, una connessione wi-fi e docking station per iPod. E per le coppie che amano stare a contatto con la natura, ma che non vogliono rinunciare alle comodità, il letto nel Castle Cottage Treehouse, Sussex, sud-est dell'Inghilterra, è posizionato proprio tra i rami di un gigantesco castagno. Con un bagno con soffitto in vetro e uno spazioso balcone con dondoli, ti ritroverai di fronte al miglior esempio di comfort stile "ritorno alla natura". L'incantevole casa sull'albero del Lodge si affaccia sulle coste del Loch Goil, Scozia, dove potrai prendere il tè pomeridiano o goderti una romantica cena a lume di candela. Il Lodge stesso è una stupenda location a cinque stelle, molto quotata per matrimoni intimi, set fotografici di moda e personaggi famosi, raggiungibile con l'auto in circa un'ora e mezza da Glasgow.



Italian style - Su una scogliera frastagliata nel Galles settentrionale, circondato da spiagge sabbiose e da quasi 60 ettari di boschi subtropicali, sorge l'incantevole villaggio in stile italiano di Portmeirion. Questo romantico e colorato villaggio è stato ispirato dall'amore spassionato di un architetto per le città italiane classiche, e dal desiderio di dimostrare che sviluppo non significa necessariamente distruzione della natura. Fai una passeggiata nella Central Piazza e magari lasciati tentare dalle delizie offerte dalla gelateria Cadwalader Ice Cream Café.



Come la Minogue - Soggiorna nella suite Moulin Rouge al Malmaison Manchester seguendo l'esempio di Kylie Minogue, la primissima ad averci alloggiato! La suite è puro fascino, elegantemente arredata in rosso, nero e oro, e completata da un letto a baldacchino e una profonda vasca da bagno. Puoi anche richiedere il pacchetto Love Suite Love: riceverai in camera champagne con ghiaccio, fragole ricoperte di cioccolato, oli aromatici, candele e champagne breakfast.



Eco friendly e completo relax - Arroccato su una scogliera con vista panoramica delle spiagge, lo Scarlet Hotel è una splendida struttura eco-friendly esclusivamente per adulti che si affaccia sulla spiaggia di Mawgan Porth, Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Con vasche idromassaggio a picco sul mare, una piscina naturale e una spa con trattamenti ayurvedici, è un angolo magico per le coppie che vogliono combinare romanticismo e coccole in un'ambientazione costiera.



Trattamenti rilassanti e natura rustica - le coppie che vogliono combinare romanticismo e coccole in un'ambientazione costiera Per gli amanti della natura in cerca di una fuga con stile, il North Star Club, immerso nei boschi inglesi delle tranquille Yorkshire Wolds, a 45 minuti di auto da York, è un club chic, con otto suite private arredate con uno stile rustico-moderno, copriletto in pelliccia, corna di cervo, mobili in legno e bagni come in una spa, danno mostra del talento artistico dei proprietari, entrambi accreditati designer. Sogna ad occhi aperti sulla tua veranda e abbandonati a una varietà di trattamenti rilassanti direttamente in camera tua con l'esperto in cura della bellezza che il club mette a disposizione dei suoi ospiti, oppure lasciati tentare da una deliziosa cena dello Yorkshire che ti verrà servita direttamente in camera.



