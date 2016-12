Primavera nelle Fiandre: tutti i colori dei fiori

E’ Bruxelles ad aprire le danze con la 13° edizione di Floralia Bruxelles, che fino al 6 maggio inonda di profumi e colori il suggestivo parco e le serre del Castello di Groot-Bijgaarden, a soli 7 km dalla capitale. Su una superficie di 14 ettari sbocciano circa 1.700 fiori da bulbo di 500 varietà. Accanto ai più comuni narcisi e giunchiglie, si trovano varietà rare come il narciso farfalla, un giardino di rododendri e azalee. L’esposizione indoor, nella recentemente restaurata Greenhouse, prevede ogni venerdì un nuovo tema e un cambio fiori sotto la direzione del decoratore floreale Hans Danko.



In esposizione i fiori mai visti - Tra le novità del 2016 non solo è previsto l’aumento di fiori e piante in quantità e varietà ma anche l’arricchimento grazie ad alcuni esemplari rari. Mai sentito parlare del tulipano-gelato? E ‘uno dei fiori più attesi, insieme al tulipano Café Noir e ai due ispirati a noti brand di lingerie: il Victoria’s Secret e Marie Jo. Interessanti novità anche tra i tulipani trionfo: il tulipano Krasa, dal colore rosso pomodoro e alcuni esemplari dai nomi evocativi: Charming Princess, Double Sugar, In Love, Fascination.



Un labirinto fatto di fiori - Tra gli highlights del giardino c’è il labirinto di 30.000 fiori da bulbo, un progetto che nel 1748 l’architetto Ferdinand-Joseph Derons ideò per la marchesa Hélène-Hyacinthe de Boisschot, ispirandosi ai giardini alla francese di gran moda in Francia e in Belgio all’epoca e che trovò realizzazione solo all’inizio del XXI secolo nel luogo in cui era stato voluto 250 anni prima. Altri must da visitare in questa edizione sono un gigantesco pavone realizzato con muschio e violette del pensiero e il tappeto di fiori con un grande cuore di tulipani rossi.



Le Serre Reali di Leaeken aprono al pubblico- A Bruxelles, dal 16 aprile al 6 maggio 2016 le serre reali aprono al pubblico: l'architetto di Leopoldo II, Alphonse Balat, è considerato un precursore dell'Art Nouveau. Gli ci vollero circa vent’anni per completare uno dei suoi lavori più impegnativi, la costruzione del complesso delle Serre di Laeken, terminata mentre i giardinieri reali battevano i luoghi più esotici del pianeta alla ricerca di fiori e piante insolite da esporvi. A distanza di più di 100 anni possiamo ancora ammirare queste meraviglie del regno vegetale: una volta l'anno, nella stagione della fioritura, dal 16 aprile al 6 maggio 2016 le serre vengono aperte al pubblico che può godere di loro incantevoli colori e inebrianti profumi.



Arte e fiori - Gent, dal 15 aprile al 18 settembre 2016, ospiterà la mostra “Flora of the Ghent Altarpiece”, allestita presso il Centro culturale Caermersklooster di Gent, che strizza l’occhio a Floraliën 2016. Il pannello centrale del polittico dell’Agnello Mistico, capolavoro che i fratelli Van Eyck dipinsero nel 1432 per la cattedrale di San Bavone di Gent e oggi in restauro presso il Museo di Belle arti di Gent (MSK) è sontuosamente decorato con fiori e piante.



