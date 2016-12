Primavera a tutto sport in cinque splendide città

Che siate appassionati di jogging o di pattinaggio in linea o di aquiloni, le proposte elaborate da Volagratis.com non vi deluderanno.



Praga, mezzofondo su e giù per i ponti - La mezza maratona di Praga, in programma il 3 aprile, è una tra le più suggestive d'Europa. Tutto grazie al percorso, che si snoda nel cuore della città vecchia, costeggia il fiume Moldava e attraversa ben cinque ponti, tra cui il fantastico Ponte Carlo. La corsa passa davanti al Castello, alla sala da concerti Rudolfinum, al Teatro Nazionale e alla Casa Danzante. Una gioia per lo spirito e per il corpo.



Berlino, di corsa tra parchi e castelli - Anche la capitale tedesca il 3 aprile organizza la sua tradizionale mezza maratona, la cui prima edizione risale al 1984. Si arriva e si parte da Karl-Marx-Allee. In mezzo, 21 chilometri tra le bellezze di Berlino: la Porta di Brandeburgo, la Colonna della Vittoria, il Castello di Charlottenburg e Potsdamer Platz. Lungo il percorso, anche molti stand gastronomici, che assicureranno un momento di ristoro ad atleti e spettatori.



Parigi, sulle note della Salsa - Dal 19 al 24 aprile la capitale francese ospita la prima edizione del Paris International Salsa Congress, all'Hotel Hyatt Regency Etoile. Il programma include una cinquantina di workshop, 35 performance di artisti internazionali di salsa cubana, venezuelana e portoricana, mambo, kizomba, bachata e jazz rock. Ogni giornata si conclude con una grande festa sulle piste da ballo, dove scatenarsi fino all'alba.



Esplorare Treviso sui pattini in linea - Il 3 aprile Treviso ospita la manifestazione dedicata ai pattini a rotelle più famosa d'Italia: il Roller Day. Oltre alla gara ufficiale, con atleti da 12 nazioni, e alle corse per amatori da 21 e 5 km, la città si anima con competizioni di freestyle, spettacoli acrobatici su rotelle, lezioni per principianti e bambini impartite dai grandi campioni.



Cervia, i mille colori dell'aria - Dal 22 aprile al 1° maggio anche il cielo di Cervia è un'esplosione di colori grazie al Festival Internazionale dell'Aquilone, arrivato ormai alla 36esima edizione. Una sorta di piccole olimpiadi del vento dove le squadre, divise per nazionalità, si sfidano a colpi di gare acrobatiche, esibizioni di aquiloni giganti e riproduzioni di antichi aquiloni. Per non parlare dei combattimenti tra gli "aquiloni guerrieri", che si sfidano a mezz'aria secondo l'uso giapponese. E si può anche imparare a costruire il proprio bolide in uno dei molti workshop.