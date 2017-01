Praga: una sosta "magica" nelle caffetterie

Una delle caffetterie migliori di Praga è la Mui Salek kavy (La mia tazza di caffè) a Karlín, il quartiere che dopo anni di fama non buona inizia a trasformarsi in una zona alla moda. La caffetteria è nota per il suo design eccentrico, il personale professionale, la buona cucina e soprattutto per il famoso caffè che viene tostato nella propria torrefazione. La fama della sua qualità da Praga ha raggiunto le frontiere della Repubblica Ceca, tanto che ne ha scritto il britannico The Guardian. Quest'ultimo elogia anche il ristorante non lontano Lokál oppure il bar Veltlín. Entrambi gli esercizi puntano sulla tradizione. Lokál sulle ricette ceche tradizionali, le materie prime di qualità e soprattutto l'approccio professionale alla birra – dallo stoccaggio passando per la spillatura fino alla consumazione. Veltlín invece vanta una selezione senza compromessi dei vini che devono essere esclusivamente dell'area dell'ex impero austro-ungarico.



Il caffè nel Bosco - Un'altra caffetteria in un quartiere praghese non conosciuto è il Café v lese (Caffè nel bosco) che potete raggiungere nel quartiere di Vršovice. Negli ultimi anni la zona è diventata nota come un centro importante della vita culturale alternativa di Praga. E il Caffè nel bosco è il cuore di questo centro. Il proprietario Ondrej Kobza sta cercando di trasformare Praga a sua immagine. Grazie a lui sulle strade della metropoli praghese sono apparsi i pianoforti sui quali i passanti possono suonare. E grazie a Ondrej Kobza è rinato anche il quartiere di Vrsovice dove vi sono altri esercizi famosi quali il Café Sladkovsky oppure il Garage. Anche questi elogiati dal Guardian.



Il caffè di Kafka ed Einstein - Vale la pena di citare e raccomandare caldamente anche la caffetteria informale e pasticceria Alchymista dove è possibile pagare con i bitocoin. La troverete nel quartiere di Holešovice: non lontano c'è anche La Bohème Café nel quartiere praghese di Vinohrady oppure Al Cafetero solo una strada più in là. Ma se visitando Praga insisterete per non abbandonare il centro visitate il Café Louvre non lontano dal Teatro nazionale. Il servizio e la qualità d'eccellenza garantiti sono il motivo per cui da più di cento anni gli avventori frequentano la caffetteria. Sull'elenco dei visitatori ci sono anche Albert Einstein o Franz Kafka. E subito di fronte al Teatro Nazionale c'è un'altra leggendaria caffeteria – allo Slavia vi si riuniva l'elite praghese per discutere qui di questioni filosofiche ma anche per ammirare il panorama del Castello di Praga.



Dolce sosta a Brno - Ma ci sono altre città con caffetterie degne di una sosta. Ad esempio direttamente nel centro di Brno esiste la famosa caffetteria Café Mitte, un approccio professionale al caffè viene offerto anche nella caffetteria Coffee Fusion e se non riuscite ad immaginare una tazza di caffè senza il dolce, allora potete visitare per esempio il V Melounovem cukru (Nello zucchero di melone) dove servono il rinomato Red Velvet Cake. Un'altra caffetteria consigliata si trova nella Moravia meridionale non lontano al centro vinicolo di Mikulov.



La torta angelica di Karlovy Vary - Della cultura del caffè vive anche la città termale di Karlovy Vary. Per i più esigenti qui si trova il Republica Coffee che nel menù oltre agli evergreen tradizionali ha anche delle specialità al caffè. Un'esperienza in stile è offerta dalla caffetteria Bonjour dove oltre alle delizie per il palato il visitatore gode delle delizie per gli occhi del design. Per i suoi famosi dolci – soprattutto la torta angelica – è ricercato il Just Cake. Il tutto nel centro di Karlovy Vary.



