Praga: il Liberty visionario che merita un viaggio

Ancora trascurato dai grandi itinerari turistici, spesso offuscato dalla maestosità e dalla notorietà di antiche vestigia, monumenti del passato ed edifici nostalgici, c’è un volto modernista della Repubblica Ceca che vale davvero la pena scoprire e rivalutare. Accanto ai capolavori gotici, rinascimentali, barocchi, neorinascimentali che tanto contribuiscono all’immagine leggendaria di Praga e della sua terra, ecco la leggerezza del Liberty che con le sue linee fluide e armoniose e la predilezione per i decori rompe gli stili tradizionali nel segno delle avanguardie europee.



Un tripudio di bellezza - Nel periodo precedente alla Grande Guerra, in Repubblica Ceca si assistette al fiorire dello stile Liberty. La sua leggerezza, eleganza e motivi floreali, il suo cromatismo insolito e la predilezione per le linee sinuose sono in qualche modo una prima conseguenza dello sviluppo industriale, o meglio una risposta alla bruttezza e “brutalità” dell’industria. A plasmare l’Art Nouveau ceca, e non solo, è l’artista moravo –pittore e scultore- Alfons Mucha (1860-1939), formatosi e ispiratosi a Vienna, Parigi e negli Stati Uniti ma poi tornato nella sua terra natia. I suoi manifesti ariosi e vivaci, raffinati e sensuali -per lo più locandine teatrali che ritraggono l’attrice francese Sarah Bernhardt, dall’eterea bellezza- universalmente noti e spesso oggetto di mostre nel mondo, sono diventati simbolo assoluto del liberty.



La raffinata eleganza del municipio di Praga - Alla sua mano delicata ed elegante vengono per esempio affidate anche le decorazioni della Casa Municipale, in piazza Repubblica. L’edificio, considerato il massimo esempio di Art Nouveau a Praga, accoglie con una facciata ridondante di stucchi e statue. La Sala del Sindaco è interamente decorata da Mucha, che mette la sua firma anche nella Sala Primatorsky e nelle vetrate del frontone ad arco dell’ingresso principale. Attrazione nell’attrazione di questo vasto tempio liberty –con tanto di caffé e ristoranti in stile- è certamente la grande Sala Smetana, lussuoso salone da ballo sotto una cupola di vetro, oggi sala da concerti.



Gli alberghi e l’art noveau - Nella capitale, oltre alla Casa Municipale, parlano il linguaggio nuovo del Liberty anche numerosi altri monumenti. Tra questi, i palazzi dell’elegante via Parizska, dove le grandi griffe mondiali dello shopping hanno trovato casa in un contesto architettonico unico. Grandi esempi di arte e decorazione liberty albergano poi, è proprio il caso di dirlo, in alcuni tra i più begli alberghi d’epoca della capitale: il Grand Hotel Europa in piazza Venceslao, con il suo trionfo di oro, ferro forgiato, mosaici colorati e la tipica tettoia d’ingresso, ma anche l’Hotel Paris Prague, l’Art Nouveau Palace Hotel, l’Hotel Meran, il K+K Central, l’Hotel & Café Imperial e l’Hotel Villa Voyta.



La villa decorata da Gustav Klimt - Per gli amanti del genere, tappe imprescindibili in giro per il Paese sono Villa Primavesi a Olomuc, costruita sopra mura della città in stile Secessione viennese e decorata da diverse prestigiose firme dell’epoca, tra cui anche Gustav Klimt, e Casa Felix Zawojski a Karlovy Vary, costruita nei primi del ‘900 in un tripudio di oro, stucchi e ferro battuto per lo stilista e sarto Felix Zawojski e oggi elegante albergo della nota località termale. Altro capolavoro di Art Nouveau è Villa Jurkovic a Brno-Žabovřesky, costruita nel 1906. Residenza dell'architetto slovacco Dusan Jurkovic (1868–1947).



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com