Praga: fascino misterioso e arcaico

15:26 - Storica, dal fascino arcano e ricca di gioielli artistici. Tutto questo e molto di più è Praga. Meta ideale per un soggiorno dalle atmosfere autunnali all'insegna del relax e della cultura.

PRAGA: UNA PASSEGGIATA NELLA STORIA - Pensare di visitare tutta la città in una sola volta è impresa impossibile. Praga infatti è un tesoro inesauribile di beni culturali e storici. Così per un’adeguata conoscenza della bella capitale Ceca è bene focalizzare l’attenzione su alcuni tra i più importanti luoghi della città a partire dal centro storico di cui fanno parte i quartieri di: Malá Strana, Staré Město, Josefov e Nové Město. Un consiglio per non perdersi durante la visita: tenere sempre d’occhio il Castello di Praga, visibile da quasi ogni zona della città, e la Moldava, il fiume che attraversa Praga. Un consiglio per visitare al meglio la città: comprare la Praga Card che consente accessi gratuiti o scontati a molti musei monumenti e attrazioni della città e che fornisce la mappa di Praga.



Il primo monumento da visitare è sicuramente il Castello di Praga, facilmente raggiungibile dal quartiere Mala Strana. Una volta raggiunto l'edifico incontrerete: la Cattedrale di San Vito, il Vicolo d’oro, la pinacoteca del Castello e moltissimi meravigliosi giardini. La Cattedrale di San Vito è un vero e proprio capolavoro d’arte e architettura. Appena si varca la soglia della cattedrale, accoglie il visitatore una calda e limpida luce che penetra dalle bellissime vetrate, molte delle quali sono ad opera del pittore Liberty Alfons Mucha. Da ammirare anche: i sepolcri con le reliquie dei santi e dei re di Boemia tra cui spiccano quelle degli imperatori Carlo IV e Rodolfo II, la tomba di San Venceslao, patrono delle terre ceche e di San Giovanni Nepomuceno. Bellissimo poi l’immenso mosaico del “Giudizio Universale”.



Una volta visitato l’interno della Cattedrale è d’obbligo una passeggiata lungo il cosiddetto Vicolo d’oro con le sue minuscole casette, un tempo abitate da alchimisti al servizio dell’imperatore Rodolfo II. Una volta lasciato il Castello, non si può non visitare il quartiere di Mala Strana con i suoi antichi edifici e con la Cattedrale di San Nicola. Impossibile soggiornare a Praga senza aver passeggiato lungo il Ponte Carlo con la sua torre omonima. Il Ponte conduce verso il quartiere della città vecchia dove si ha modo di visitare la piazza Staroměstské náměstí famosa per ospitare il noto orologio astronomico e importanti edifici storici tra cui spicca il monumento di Jan Hus. La piazza è circondata da ristorantini e bar deliziosi. Altra piazza da non perdere è poi: Piazza Venceslao, famosa per essere stata teatro dei più importanti avvenimenti storici sia della Cecoslovacchia che dell’attuale Repubblica Ceca. Infine per tutti gli appassionati di giardini imperdibile è una visita ai Giardini Reali di Praga che si trovano accanto al Castello di Praga. L’entrata è gratuita. Qui è impossibile non rilassarsi. Il giardino è curatissimo e offre una natura davvero spettacolare.



Per maggiori informazioni: www.prague.eu



Per sapere in tempo reale il meteo su Praga: www.meteo.it



