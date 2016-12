29 aprile 2015 Praga e Boemia cool: la top five dei giovani Un viaggio per esplorare i luoghi simbolo della cultura Bohémien, da Praga a Brno, tra café storici, pianoforti in strada e assenzio Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Quali sono i luoghi veramente cool della Repubblica ceca? Ecco un elenco delle cinque mete imperdibili della Boemia, per esplorare gli angoli più nascosti di diverse città, vivendo le emozioni della scapigliata vita bohémien, tra vicoli, café, luoghi di cultura, musica ed assenzio. Le mete ideali per i giovani e per chiunque non si accontenti di un turismo tradizionale.

Dai caffè al lungofiume - Nella capitale Praga la via Krymská nel quartiere di Vršovice è diventata negli ultimi anni il simbolo dello stile di vita bohémien, grazie ai suoi caffè cool e i suoi luoghi d’arte alternativi. Merita una visita il Café V lese (Caffè nel Bosco): il proprietario,Ondřej Kobza, oltre a gestire il locale, organizza eventi anche negli spazi pubblici della città. E’ stato lui ad ideare Pianoforti per strada, grazie al quale possiamo trovare una miriade di questi strumenti posizionati in diversi luoghi di Praga, a disposizione dei passanti. A Vršovice invece ci sono il Café Canape, particolare per il suo stile retrò, e lo storico Café Sladkovský, risalente all’ epoca della Prima Repubblica. Con la bella stagione si risveglia anche il quartiere Náplavka, sul lungofiume, dove si possono ammirare i mercati degli agricoltori ma non solo: ancorata a riva c’è una spettacolare imbarcazione che funge da teatro, caffè, bar e cinema all’aperto. A Praga ci sono poi numerosi parchi e giardini, tra cui spicca il parco di Stromovka: con la bella stagione ospita diverse attività e feste per ballare, gustare dei barbecue e rilassarsi su poltroncine immerse nel verde. Altre mete cool per i giovani viaggiatori sono il quartiere delle Bettole di Žižkov, e il quartiere industriale di Holešovice. Qui si trovano il techno club alternativo – Cross e lo spazio multiculturale Jatka 78 (Macello 78), che spesso accoglie progetti teatrali e musicali indipendenti.



La città nascosta - Plzeň (Pilsen) nella Boemia occidentale è sempre stata famosa per la produzione della sua birra. Dall’inizio di quest’anno si è trasformata anche nel centro della cultura d’Europa, con tante proposte cool per il divertimento di giovani di tutto il mondo. Una delle iniziative più importanti riguarda Il Circo Nuovo, che unisce il circo di acrobazia all’arte visiva. Se invece desiderate esplorare Plzen da un’altra prospettiva, scaricate l’app Skryté město (Città nascosta - l’app: www.aplikace.skrytemesto.cz), in cui si può scegliere tra diversi avatar di veri cittadini, che vi condurranno negli angoli storici di questa città, con prospettive diverse a seconda del personaggio scelto.



Bar che non esistono e atmosfere circensi - Nella Moravia meridionale, piccoli caffè con atmosfere particolari e prodotti di qualità rendono famosa Brno ben oltre i confini nazionali. Tra i promotori della cultura del caffè in questa città primeggiano due giovani – Andrej Vališ e Honza Vlachynský – che, dopo un viaggio in Alaska, hanno deciso di aprire un bar in cui l’orario di chiusura dipende dall’uscita dell’ultimo cliente. Così è nato il Bar který neexistuje (Bar che non esiste), chiamato così in onore dei locali speakeasy, bar nascosti in cui durante il Proibizionismo si servivano alcolici di contrabbando. Se invece vi piace l’atmosfera circense, è d’obbligo una sosta al bar Super Panda Cirkus, che vi ospiterà nella tipica atmosfera da tendone, ricca di colori. Al Bistro Soul, si può invece riscoprire la tradizione ceca, con tanti prodotti locali.



Assenzio e cave della musica - al Nord-est della Repubblica ceca, Ostrava è il posto preferito di tantissimi giovani, grazie alla sua sviluppata cultura musicale. I moltissimi ragazzi che ci si recano possono scegliere se passare la serata al Plan B, con musica prevalentemente punk, oppure al club Barrák, con un’ambientazione più varia. C’è poi il club privato Les (Bosco) in cui si respira proprio l’aria Boheme: sorseggiando assenzio, si può lasciare una firma o un’impronta di mani o di piedi (c’è perfino qualche coscia!) sulla Wall of Fame del locale. Gli ex-edifici delle cave della miniera di Hlubina, in uso fino a venticinque anni fa, ora sono state adibite a centro culturale. In agosto questi edifici ospiteranno la prima edizione del festival 3ArtBeat, che collega la musica ad altre forme d‘arte.



Festival cinematografico, minibirrerie e tvarůžky - Olomouc dà una chiara dimostrazione di come una città possa essere ricca di storia e monumenti e cool e giovanile allo stesso tempo. Tra i tanti progetti di successo, spicca il più grande festival europeo dei film popolari e scientifici, ospitato ad Olomouc già da 50 anni. La vostra gita a Olomouc non può però essere completa senza visita alle minibirrerie regionali, dove si può gustare la specialità tipica: i formaggini maturi tradizionali di Olomouc, cui produzione risale al xv secolo.





Per ulteriori informazioni sulle mete più cool e giovanili della Boemia: www.coolczechguide.cz