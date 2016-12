7 novembre 2014 Portogallo: in viaggio dove nasce il Porto Un tour tra vigneti “eroici” sulle sponde del Douro e nella zona in cui si produce il sughero di PAOLO BRINIS Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - Su entrambe le sponde del Douro, i declivi scendono ripidi verso il fiume, in alcuni tratti con un pendenza superiore al 30%. E’ qui che nasce il vino Porto, in questo angolo del Portogallo che l’Unesco ha decretato Patrimonio dell’Umanità. La prima regione vinicola al mondo ad essere ufficialmente riconosciuta e regolamentata. Correva l’anno 1756.

Guardi i filari, talvolta solo uno per terrazza, e ti rendi conto cosa si intende per viticoltura eroica. Qui i mezzi meccanici non sono quasi mai utilizzabili. Tutto dev’essere fatto a mano: dalla potatura alla vendemmia al trasporto dell’uva, con grandi ceste portate sulle spalle. Il microclima di questa valle poi favorisce un’escursione termica, tra l’estate e l’inverno, che può raggiungere anche i 40 gradi. Alla fine dell’800, quando gli inglesi cominciarono a produrre il Porto così come lo conosciamo oggi, le chiatte per trasportare le botti risalivano il fiume trainate dai buoi, sfidando al ritorno quelle insidiose rapide oggi domate grazie alle chiuse e alle dighe.



A Vila nova de Gaia, pochi chilometri dall’Atlantico, quasi alla foce del Douro, si possono invece visitare le cantine per l’affinamento e l’imbottigliamento. E degustare le diverse tipologie di Porto: Ruby, Tawny, Riserva, Vintage, Colheita, LBV, invecchiato in bottiglia oppure in tini da 75.000 litri, ma anche in piccole barrique. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. L’accostamento più tradizionale è sicuramente con i dolci, ma c’è chi azzarda anche l’idea di alzare un calice di porto pasteggiando con un ricco piatto di selvaggina. Matrimonio di velluto infine quello con il sigaro, a fine pasto.



Vino certo, ma non solo. Il Portogallo è il maggior produttore di sughero al mondo. Nella regione dell’ Alentejo, a sud-est di Lisbona, la decortica, nelle foreste di querce, viene effettuata ancora a mano. Assistervi è davvero un’esperienza unica. I numeri che compaiono sui tronchi denudati stanno a ricordare l’anno della raccolta. Le normative vigenti impongono che una quercia possa essere sbucciata solo una volta ogni 9 anni, sempre tra metà di maggio e metà luglio. E’ in questo periodo infatti che si manifestano le condizioni più favorevoli al distacco della corteccia.

Il sughero raccolto, destinato alla produzione di tappi, viene lasciato stagionare per circa 12 mesi, per poi essere bollito. Già, il tappo. La cosa più importante è il contenuto della bottiglia, certo. Ma senza quel piccolo cilindretto che preserva carattere, aromi e sentori del vino, tutto il lavoro fatto dai vignaioli risulterebbe vano.



Ogni anno nel mondo se ne producono 12 miliardi. Più di un terzo esce dagli stabilimenti portoghesi di Amorim S.p.A., azienda fondata nel 1870 (c’è una filiale anche in Italia, vicino Treviso). Visitando i diversi stabilimenti del Gruppo, colpisce in particolare l’altissimo standard dei laboratori per le analisi chimiche e biologiche. Da far invidia a qualsiasi università. Ogni singolo tappo (ce ne sono di 30 diverse dimensioni) viene monitorato, anche con l’utilizzo di strumenti super sofisticati, come ad esempio i gascromatografi, per scovare eventuali tracce del temutissimo Tricolo-anisolo (T.C.A.). Quando si dice che un vino sa di tappo, è proprio a causa di composto molecolare, un agente patogeno che si sviluppa nella foresta (a causa di pesticidi e diserbanti usati in agricoltura) oppure nel corso della lavorazione, e che può contaminare il sughero.



“Grazie ad importanti investimenti, e a continui ammodernamenti degli strumenti di lavorazione - afferma Carlos Santos, amministratore delegato di Amorim Cork Italia - la percentuale di prodotto scartato nei nostri si è ormai ridotta a valori percentuali davvero marginali”. Con grande soddisfazione di chi i tappi li produce e di chi il vino lo commercializza e lo degusta.



DOVE DORMIRE - A 140 chilometri da Lisbona, l’Ecorkhotel è un relais dal concept davvero innovativo, circondato dagli ulivi ed interamente rivestito di sughero. L’ha progettato e realizzato l’architetto José Carlos Cruz. Ad un tiro di schioppo da Évora, patrimonio dell’Umanità dal 1986, l’eco-hotel comprende anche un ristorante, anch’esso con le pareti in sughero, materiale altamente isolante, sia per quanto riguardo l’acustica che la temperatura. A Nord invece, a Covas de Douro, il Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo è stato il primo wine-hotel del Portogallo ad aprire i battenti, ricavato in un edificio del XVIII secolo. 11 camere con vista panoramica sui vigneti e un ristorante che promuove i prodotti del territorio.



DOVE DEGUSTARE IL VINO PORTO - Graham’s è una delle aziende tra le più conosciute, anche per la location. Una splendida terrazza (dove si può cenare) permette infatti di ammirare tutta la città di Oporto dall’alto di una collina. Nella cantina – visitabile su appuntamento - sono custodite, nella penombra, oltre 200o botti di rovere.