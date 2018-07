Pernottare in Scozia in sei castelli da sogno

Duns Castle, Berwickshire, Scottish Borders - Questo splendido castello, circondato da una riserva naturale di quasi 490 ettari, risale al XIV secolo e fu la residenza della famiglia Hay per oltre trecento anni. L’ala più antica della costruzione risale al 1320. Qui si trova il salone, che accoglie calorosamente gli ospiti con comfort moderni accanto a dipinti e arazzi raffiguranti scene di vita quotidiana. Il castello dispone di dodici stanze diverse tra loro, mentre nella tenuta si trovano altri sei cottage per le vacanze. Il castello dista dieci minuti a piedi dal paesino di Duns ed è possibile organizzare attività all’aperto, come tiro al piattello, pesca, tiro con l’arco, falconeria e guida fuoristrada. Duns Castle dista un’ora di auto a sud di Edimburgo ed è raggiungibile anche con i mezzi pubblici. Edimburgo dista 70 minuti di aereo da Londra.



Inverlochy Castle, Fort Willam, Highlands occidentali - Ai piedi del Ben Nevis, la cima più alta della Gran Bretagna, questa gemma nascosta della campagna britannica è uno dei più raffinati hotel del paese e vanta un proprio lago. La Regina Vittoria affermò di “non aver mai visto un angolo più delizioso e romantico” di questo. Il castello propone diverse attività sportive all’aperto, tra cui golf al Fort Williams Golf Course, rafting, escursioni in mountain bike e tiro al piattello. Il ristorante interno, gestito dagli chef Albert e Micheal Roux Jr., padre e figlio, propone cene deliziose tanto quanto il panorama dal castello. Inverlochy Castle dista tre ore di auto da Edimburgo.



Barcaldine Castle, Oban, Argyll - Questo piccolo castello sulle rive del Loch Creran fu edificato nel 1609 e oggi è un lussuoso B&B che offre torri pittoresche, un grande camino, caldi tessuti in tartan e pareti in legno scuro. Le sue cinque stanze, ognuna con un nome proprio, dispongono di bagno privato, Wi-Fi gratuito e soffici vestaglie per rilassarsi. L’accogliente dimora dispone di un camino in pietra, mentre Caithness, nel punto più alto del castello, offre un panorama mozzafiato che dal lago si estende verso le cime frastagliate del Glencoe. Barcaldine Castle dista venti minuti di auto dalla cittadina di Oban, due ore e 30 minuti di auto da Glasgow, oppure 70 minuti di aereo da Londra.



Dalhousie Castle, Bonnyrigg, Midlothian - Situata sulle rive del South Esk River e affacciato sulle Border Hills, questa fortezza color terracotta è sopravvissuta all’assedio di Enrico IV nel 1400 e ha ospitato Maria Stuarda, Regina di Scozia, durante il suo viaggio attraverso i territori del regno. E oggi è anche possibile dormire nell’immenso letto a baldacchino nella stanza di Maria Stuarda, una delle 29 dell’hotel. L’antico magazzino è stato trasformato in una spa, mentre nella tenuta è presente un’area dedicata alla falconeria in cui gli ospiti possono fare volare le aquile. Il Dungeon Restaurant è invece un ristorante dall’atmosfera suggestiva che serve pietanze tradizionali scozzesi e piatti classici della cucina francese. In alternativa, potrai gustare una cena più casual all’Orangery. Dalhousie Castle dista 30 minuti di auto da Edimburgo.



Glenapp Castle, Ballantrae, Ayrshire - Sebbene sia più una residenza di campagna che una fortezza, Glenapp offre comunque la maestosità (e le torrette) di un castello scozzese, arredato con mobili dell’epoca, tessuti sfarzosi e scoppiettanti caminetti a legna. Winston Churchill vi soggiornò nel 1944. Immersa tra ampi giardini e aree boschive, questa tenuta del XIX secolo è oggi un lussuoso hotel con interni che richiamano Downton Abbey. L’hotel mette a disposizione diversi confort e servizi, tra cui un campo da tennis, un campo da croquet, esposizioni di falconeria, noleggio di imbarcazioni e canne da pesca in prestito per catturare i salmoni e le trote che popolano i fiumi circostanti. Le diciassette lussuose stanze dell’hotel includono suite reali con letti a baldacchino con tende, caminetti e incantevoli composizioni floreali. Glenapp Castle dista meno di due ore di auto a sud di Glasgow.



Culzean Castle, Maybole, Ayrshire - Arroccato a trenta metri su una scogliera affacciata sul mare e circondato da quasi 250 ettari di boschi e giardini, questo castello georgiano, con i suoi merletti e le sue torrette, è la quintessenza dell’immaginario fiabesco. Ai piani superiori si trova l’Eisenhower at Culzean Castle, un piccolo e raffinato hotel rifugio composto da sei appartamenti che nel 1945 furono donati dal precedente proprietario, al Generale Dwight D. Eisenhower, come residenza per le vacanze. Le leggende sul castello di Culzean si sprecao e ben sette fantasmi lo abiterebbero. Gli ospiti possono accedere all’hotel attraverso un ascensore vintage situato al pianterreno e all’interno verranno accolti da arredi, lampadari e caminetti in marmo originari dell’epoca, oltre che da magnifiche vedute sulla costa. Passeggia nel giardino per scoprire i tesori che si celano, come le case di ghiaccio, la pagoda, la Camelia House e le grotte. Culzean Castle dista poco più di un’ora di auto a sud di Glasgow.



