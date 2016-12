Pazzo per i mercatini? Eccone quattro da non perdere

Lago di Costanza – Ecco un sontuoso Natale sull'acqua, attorno al lago su cui si specchiano Svizzera, Austria e Germania. A Costanza si tengono i mercatini di Natale più grandi di tutta la regione, con ben 170 fra bancarelle e stand gastronomici. La “Nave di Natale”, ancorata al porto, è una location insolita dove continuare a fare acquisti (fino al 22 dicembre). Anche la deliziosa città-isola di Lindau è una cornice incantevole per dedicarsi allo shopping natalizio nei quattro fine-settimana dell'Avvento. A Friedrichshafen il mercatino di Natale offre un presepe a grandezza naturale, un programma di intrattenimento per bambini e una pista di pattinaggio: tutto sul lungolago. Anche la bella Überlingen a dicembre offre ai suoi visitatori una pista di pattinaggio con vista lago. Dopo qualche corsa sul ghiaccio e una buona cioccolata calda si può visitare il mercatino di Natale allestito nel cuore della città vecchia (fino al 20 dicembre).



Tirolo - In tutto il Tirolo sono circa 460 le bancarelle dei mercatini che fanno parte del gruppo "Advent in Tirol". Da sei anni, questo gruppo riunisce i mercatini di Natale certificati e sottoposti a un severo controllo di qualità: Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lienz, Mayrhofen, Rattenberg e St. Johann in Tirol. A Kufstein e tra le vecchie mura della fortezza, nelle cosiddette Kasematten, i visitatori e la gente del posto assaporano un'autentica atmosfera natalizia. Le specialità dei mercatini sono le deliziose bancarelle di artigiani e commercianti (40 solo alla Fortezza) allestite con pregiati manufatti di fabbri, bottai, cestai e intagliatori di legno, tutti all'opera davanti ai visitatori per esibire le loro tradizionali tecniche di lavorazione. Protagoniste anche le prelibate squisitezze gastronomiche come i Krapfen, gli Spatzl, le frittelle Kiachl con mirtilli rossi o crauti, la Prügeltorte, famoso dolce cotto allo spiedo, e ancora il ponce, il vin brulè, gli spiedini di frutta di marzapane.



Vienna – Durante l'avvento la città diventa la capitale europea dello shopping natalizio: il mercatino più esteso e anche il più noto è quello di Gesù Bambino in piazza Rathausplatz con ben 150 chioschi, un laboratorio dove i bambini possono esercitarsi nel bricolage e stupendi alberi di Natale decorati a festa nel parco che circonda il Municipio. Puntano sull'artigianato, sulla tradizione e sulla musica dell'Avvento l'Antico Mercatino natalizio viennese in piazza Freyung ed il Mercatino dell'Avvento Am Hof. Il Mercatino natalizio in piazza Stephansplatz presenta sulla piazza di fronte al Duomo di Santo Stefano soprattutto oggetti di artigianato artistico. Dal 2014 si allestisce davanti alla Hofburg il Mercatino regioimperiale del Natale in piazza Michaelerplatz, che propone soprattutto articoli di produttori austriaci. Il Villaggio natalizio in piazza Maria-Theresien-Platz, situato tra Kunsthistorisches Museum e Naturhistorisches Museum, propone oggetti di artigianato artistico e specialità tra cui punch e vin brulé. Nell'adiacente Villaggio di San Silvestro si trovano poi oggetti come maialini, spazzacamini e altri portafortuna. Al Prater si allestisce il Mercatino invernale di fronte alla Ruota panoramica, il Villaggio natalizio al Palazzo del Belvedere si trova invece davanti alla costruzione barocca del principe Eugenio.



Dusseldorf - Nella piazza principale di Düsseldorf, la Marktplatz, le fitte e belle bancarelle si armonizzano nello stile e nei colori con la splendida facciata rinascimentale del municipio. All'Engelchenmarkt, invece, l'atmosfera si ispira ai primi del novecento e all'art nouveau, in linea con l'elegante pavillon di Heinrich-Heine-Platz, capolavoro dello Jugendstil con figure di angeli e fiori in ferro battuto, riprodotte anche nelle bancarelle riccamente illuminate. Al mercatino di Flingerstrasse lo stile muta ancora, perché qui l'architettura degli stand si rifà alle eleganti case borghesi della città vecchia. Ulteriori sorprese attendono i visitatori al mercatino di Schadowplatz, allestito di fronte all'avveniristico complesso commerciale Kö-Bogen, e allo Sternchenmarkt, che occupa la corte della Wilhelm-Marx-Haus con casette illuminate da decine di stelle e cristalli.