Parigi: in spiaggia sotto la Tour Eiffel

Estate a Parigi è, innanzitutto, Paris Plages: l’iniziativa che da quindici anni trasforma le rive della Senna in un “lungomare” metropolitano con spiagge e attrazioni gratuite. Fino al 3 settembre (tutti i giorni dalle 9 a mezzanotte), è la volta di sabbia, prato, palme, sdraio, ombrelloni, zone relax, piste ciclabili e pedonali, chioschi, bancarelle, attività culturali e sportive. Gli appuntamenti con la spiaggia parigina sono sulla voie Georges-Pompidou, nel piazzale dell'Hôtel de Ville, al Port de Solférino et des Invalides e al Bassin de la Villette, il più grande specchio d'acqua artificiale della città, che collega il canale dell'Ourcq al canal Saint-Martin.



Tre nuove piscine - Proprio al Bassin de la Villette, nel 19° arrondissement, dal 17 luglio al 15 settembre apriranno tre attesissime piscine. Il bacino, molto amato dai parigini, ospita durante tutto l’anno numerosi eventi e attività culturali (come spettacoli, concerti e rappresentazioni teatrali) e da questa estate sarà anche l’occasione per ritrovare un po’ di frescura e divertirsi in perfetto stile balneare. Le piscine che comporranno la Baignade Bassin de la Villette, infatti, sono ben tre e di diverse profondità: una da un metro e venti per rinfrescarsi in tutto relax, quella profonda due metri per gli amanti del nuoto e un’altra da quaranta centimetri per il massimo divertimento in tutta sicurezza dei più piccini. L’area, aperta tutti i giorni dalle 11 alle 21, è completamente accessibile anche per i disabili e può ospitare fino a trecento persone per volta. A disposizione di tutti, gratuitamente, spogliatoi, docce, servizi igienici e sdraio.



Navigare senza inquinare - Chi al nuoto preferisce la navigazione non rimarrà deluso: il servizio Marin D’Eau Douce offre escursioni sui canali accessibili a tutti in un'atmosfera rilassata e amichevole con piccole imbarcazioni elettriche, alimentate con energia da fonti rinnovabili, che non richiedono la licenza di guida: un mezzo inusuale, ecologico e assolutamente silenzioso per ammirare la città da un punto di vista diverso dal solito, che si tratti di una gita con gli amici, una fuga romantica o un viaggio in compagnia della famiglia. Si parte dal Bassin de la Villette per andare alla scoperta del bacino e dei Canal Saint Martin, Canal Saint Denis e Canal de l'Ourcq.



L’Estate sul Canale - Proprio l’Ourcq è forse il meno noto tra i canal parigini, ma è ricco di tesori tutti da scoprire: l’occasione è quella della manifestazione L'Eté du Canal, che questa estate compie dieci anni e promette un’interessante rassegna di appuntamenti per vivere il dipartimento Seine-Saint-Denis e conoscerne le bellezze a partire dalle rive del canale e del Bassin de la Villette fino al Parc Forestier de la Poudrerie.



Passeggiate urbane, visite gratuite, crociere - anche in versione musicale, culinaria o letteraria dedicata ai bambini - navette fluviali, concerti ed eventi musicali per tutti i generi, swing, tango passando per hip hop, rock ed electro). Non mancano spettacoli, laboratori, mostre, cinema all'aperto, street-art, nuoto, spiagge, brunch o aperitivi e persino attività equestri: fino al 27 agosto, non c’è che l’imbarazzo della scelta.



Il Festival LaPlage - C’è tempo fino al 30 settembre per scoprire l'edizione 2017 del Festival LaPlage, diventato ormai un vero e proprio riferimento per la vita sociale dei parigini nella bella stagione: la zona di Porte de la Villette si veste d’estate con l’arrivo di cinquanta tonnellate di sabbia fine, sdraio, i food-truck con cucine di tutto il mondo, una discoteca all'aperto e una lista di concerti gratuiti tra rock, folk e cumbia (d’abitudine, ogni mercoledì). Tra gli ospiti musicali di quest’anno il re del neo-folk King Dude, il duo losangelino Deap Vally, la psychedelic stoner rock-band Mars Red Sky, il gruppo di new cumbia Chico Trujillo e il cantante e compositore nigeriano Femi Kuti.



