Parchi nazionali: i più belli d’Europa per immergersi nella natura

PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO – ITALIA – E’ stato istituito nel 1996 per proteggere l’area omonima: comprende sette isole gioiello (Elba, Giglio, Capraia, Gorgona, Pianosa, Giannutri e Montecristo) più alcuni isolotti che si trovano tra la Toscana e la Corsica. E’ il parco marino più vasto d'Europa, con un’area protetta che si estende per 56.766 ettari di mare e 17.887 di terra nelle province di Grosseto e Livorno.



PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI - BELLUNO - Grandi distese di prati, terreni coltivati e foreste, tra paesaggi mozzafiato. Il parco è stato istituito nel 1990: la sua superficie è pari a oltre 30mila ettari e comprende numerosi laghi e sorgenti d’acqua purissima. Il fascino e la varietà degli scenari rendono questa riserva una delle più belle d’Europa.



PARCO NAZIONALE DES ECRINS – ALTE ALPI E VAL D’ISÈRE – FRANCIA - Il parco, creato nel 1973, occupa oltre 91.800 ettari di territorio di alta montagna, con 100 vette che superano i 3000 metri e circa 40 ghiacciai. Uno dei punti panoramici più affascinanti è sulla Barra degli Ecrins, a 4102 metri. Oltre ad ammirare paesaggi incantevoli, i visitatori possono godere di incontri ravvicinati con moltissime specie animali.



RISERVA NATURALE DI SCANDOLA - CORSICA – Il parco comprende una parte marina e una terrestre. Istituita nel 1975 nell’ambito del Parco Regionale Naturale di Corsica, fa parte dei Patrimoni dell'Umanità UNESCO. Scandola è una penisola situata sulla costa occidentale dell’isola, con rocce di granito rosso e spettacolari picchi a strapiombo sul mare. Vivono qui molte specie rare di uccelli marini e numerose specie vegetali protette. Il parco può essere visitato anche in barca, ma in certe aree gli ancoraggi non sono consentiti se non dall'alba al tramonto.



PARCO NACIONAL MARÌTIMO-TERRESTRE DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA – BALEARI - SPAGNA – Ci troviamo a sud di Maiorca, nei 10.021 ettari (8.703 marittimi e 1.318 terrestri) di uno dei paradisi meglio preservati del Mediterraneo. La piccola isola di Carbrera, destinata dal 1916 a uso militare, si è conservata intatta, al riparo dai flussi turistici.



PARCO NAZIONALE DEI LAGHI DI PLITVICE - LIKA – CROAZIA - È il parco più noto della Croazia e patrimonio UNESCO. Il suo fascino è legato alla collana di laghi e laghetti dall’acqua turchese, cascate e sorgenti d’acqua, circondati dal verde di rigogliosi boschi, che contribuiscono a creare uno scenario davvero fatato.



DURMITOR – MONTENEGRO - Il Parco si trova in una vasta regione montuosa situata nella parte nord occidentale del Paese, delimitate dai fiumi Piva e Tara: tra i due corsi d’acqua si trovano 23 picchi montuosi che superano i 2300 metri di altezza. Il Canyon di Tara è il più grande d’Europa ed è popolato da oltre 1500 specie vegetali e 130 specie di uccelli.



TRIGLAV NATIONAL PARK– SLOVENIA – E’ l’unica struttura del genere in Slovenia. Il parco prende nove dal monte Triglav (2864 m), il più alto situato nel territorio del Parco ed entro i confini del Paese. Triglav significa probabilmente “a tre teste”, e fa riferimento alla forma della montagna. Questo monte è un vero simbolo patriottico ed è raffigurato sulle uniformi e sulla bandiera nazionale.



LAKE DISTRICT - CUMBRIA - REGNO UNITO - E’ una regione magica, con un’ area naturale di 2300 chilometri. Il paesaggio è dominato dalle colline coperte di boschi, costellate da un’infinità di laghi e piccoli specchi d’acqua, paesaggi che hanno ispirato poeti e letterati, tra cui William Wordsworth. Si trovano in questa regione lo Scafell Pike, la montagna più alta del Paese (997 metri), e il Wast Water, il lago più profondo.



PARCO NAZIONALE SAREK - SVEZIA – Il parco si trova nella Lapponia svedese e ha una superficie di quasi duecentomila ettari. Questa splendida area protetta riconosciuta a livello europeo, comprende molte zone difficilmente accessibili, con vette ricoperte da ghiacciai, valli e impetuosi torrenti.