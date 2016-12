Paesi Bassi: shopping a L’Aia tra storia e cultura

Al Mercato de L'Aia si può trovare praticamente di tutto. Già all'inizio del secolo scorso il mercato era famoso per la vendita di merci esotiche e olandesi. E da allora la varietà delle merci in vendita ha continuato ad aumentare. In tutte le condizioni climatiche le 500 bancarelle che formano il mercato vendono una gran varietà di frutti esotici, fiori, abiti, prodotti per il computer, dolci, scarpe, materiali vari, pesce e molto altro ancora. Ma ecco dieci suggerimenti per godere in pieno i mercati e la bella capitale olandese.



Hofkwartier - L’Aia è la città perfetta per lo shopping e l’antico quartiere di Hofkwartier è una vera e propria perla della città: il palazzo Noordeinde, una proprietà della famiglia reale, si trova sull’omonima via, famosa per i negozi di lusso che, insieme a Hoogstraat, è considerata una delle strade più alla moda della città, con le sue boutique, gallerie d’arte e negozi di antiquariato.



Molenstraat e Oude Molstraat - Molenstraat e Oude Molstraat erano infatti un tempo sentieri che attraversavano dune di sabbia, come il loro andamento serpeggiante può ancora testimoniare. Adesso, invece, sono due vie del centro storico, piene di vita. Con hotel, negozi esclusivi, bar affascinanti, gioiellieri e persino un negozio di bambole, Molenstraat e Oude Molstraat dispongono di un’offerta varia e sempre interessante.



Il mercatino dell’antiquariato a Lange Voorhout - Se siete alla ricerca di un libro antico, di stampe artistiche o di dipinti particolari, il mercato di Lange Voorhout fa al caso vostro. Se invece l’antiquariato non rientra nei vostri hobby, nessun problema: Lange Voorhout è una delle vie più famose della città e il suo viale alberato, circondato da edifici storici, merita assolutamente una visita.



Paleistuinen - Nella Città del Re per antonomasia, una tappa fondamentale non sono solo i palazzi del sovrano, ma anche i giardini reali. Nel cuore della città, nascosti tra il palazzo Noordeinde, Koninklijke Stallen e Koninklijk Archief si trovano i giardini di palazzo (Paleistuinen), voluti dal principe Frederik Hendrik nel 1609, un luogo ideale per una pausa durante una visita della città. Una visita a questo parco incantevole sarà come tornare indietro nei secoli, quando i principi e le principesse olandesi si concedevano una passeggiata nei giardini di palazzo, lungo i prati fioriti, rilassandosi vicino ai laghetti o all’ombra di alberi secolari.



Zeeheldenkwartier - Gli abitanti della città considerano Zeeheldenkwartier il quartiere più bello e hanno tutte le ragioni per crederlo. In questa area della città dall’atmosfera unica si alternano palazzi di istituzioni internazionali e caratteristiche dimore del XIX secolo, con i loro splendidi cortili. Zeeheldenkwartier è inoltre una delle zone con la più ampia e variegata offerta di ristoranti della città, dal locale specializzato in piatti indonesiani al ristorante tipicamente olandese.



I cortili della città - Con più di 150 cortili, l’Aia è decisamente la “capitale dei cortili” d’Olanda. Una passeggiata alla ricerca dei più famosi a Javastraat, Paramaribostraat e Denneweg è una tappa irrinunciabile che permetterà di apprezzare appieno la doppia anima della città, un vivace centro moderno e internazionale dal passato glorioso.



Il magnifico roseto di Westbroekpark - Uno dei parchi più famosi della città è Westbroekpark con laghetti, corsi d’acqua e aree panoramiche che ricordano gli ampi parchi inglesi. Il parco è famoso soprattutto per il suo incantevole roseto, dove da giugno alla fine di ottobre fioriscono circa 20.000 cespugli di rose, distribuiti su 300 campi sparsi in tutta l’area. Molto gettonato il giro in barca lungo le vie d’acqua del parco.



Gevangen Poort - Una visita al Gevangen Poort Museum, una struttura che risale al Medioevo, permetterà di conoscere le storie, le vicende e la vita dei suoi prigionieri, tra cui ci sono stati anche personalità di spicco, come politici e reggenti, oltre a offrire uno spaccato unico sulla storia della giustizia in Olanda, proprio a l’Aia, città dove oggi ha sede la Corte internazionale della pace e della giustizia.



La spiaggia di Scheveningen - Situata a poco più di 5km da l’Aia, Scheveningen non è solo la spiaggia della grande città, con le sue caratteristiche dune, ma un centro vivace, con hotel moderni, bar alla moda, ristoranti e un ricchissimo calendario di eventi. Soprattutto nella bella stagione quando la spiaggia adiacente il viale (Scheveningen Boulevard) brulica di beach club molto trendy dove poter gustare ottimi piatti, ascoltare buona musica e divertirsi in compagnia.



L'ottimo pesce di Catch by Simonis - Affacciato direttamente sulle acque del Tweede Binnenhaven con una splendida vista sul porto turistico e il mare si trova in nuovissimo ristorante “Catch by Simonis”, ospitato in un edificio di 4 piani. Ogni giorno il ristorante offre un’ampia varietà di piatti a base di pesce freschissimo proveniente dal Mare del Nord, che lo rendono uno dei migliori ristoranti del Nord Europa.



Per maggiori informazioni: www.holland.com