11 maggio 2015 Olé! A Cáceres la Spagna vi mette a tavola Estremadura prima per quanto riguarda la Gastronomia. Tante le iniziative e gli eventi per rendere onore alla tradizione culinaria locale

06:00 - Romani, barbari, arabi e infine spagnoli: forte di questi influssi che hann caraterizzato una cucina oltremodo originale, la città di Cáceres, è stata eletta Capitale Spagnola della Gastronomia 2015. Situata nel cuore dell’Estremadura, si presenta come una città dinamica, che ha saputo conservare le significative testimonianze dei differenti popoli e culture insediatisi nel territorio nel corso degli anni.

Città delle culture - Cáceres è una città interculturale, aperta e dinamica, che permette al turista di scoprire l’eredità di tutte le differenti tradizioni alternatesi nel territorio, anche e soprattutto attraverso la sua ricca gastronomia. La Capitale Spagnola della Gastronomia, ha in programma per quest’anno numerosi eventi ed iniziative, al fine di rendere non solo Cáceres, ma l’intera Estremadura, destinazioni di interesse turistico e gastronomico.



Capitale della gastronomia interculturale - L’eccellenza gastronomica di Cáceres nasce dalla ricchezza di una terra privilegiata, che fornisce dei prodotti di altissima qualità, come il celebre jamón ibérico, i formaggi, la paprika, le ciliegie, l’olio d’oliva, l’agnello, il vitello, e un’infinità di altri prodotti. Tra le Denominazioni di Origine Protetta rientrano il prosciutto “Dehesa de Extremadura”, i formaggi “Torta del Casar” e “Ibores”, l’olio “Manzanilla Cacereña”, la paprika “de la Vera”, la ciliegia “del Jerte”, il miele “Villuercas-Ibores” e il vino “Ribera del Guadiana”; fanno invece parte delle Indicazioni Geografiche Protette l’agnello (CorderEx) e il vitello “de Extremadura”. L’influsso delle varie culture è facilmente rintracciabile nei piatti tipici: si trovano ricette arabe, romane ed ebraiche mescolate alle ricette della cucina tradizionale spagnola. Si crea così una vera e propria fusione gastronomica di culture, a cui si aggiungono anche gli influssi della cucina portoghese e di quella conventuale.



Cucina di altissima qualità - È possibile scoprire la gastronomia di Cáceres all’interno dei numerosi ristoranti di Plaza Mayor o di Plaza de San Juan, ma anche nelle svariate taperie e spazi gourmet sparsi per tutta la città. Fra tutti spicca il ristorante Atrio, l’unico in Estremadura ad essere stato insignito di due stelle Michelin. Grazie alle creazioni di alta gastronomia e alla cucina di altissima qualità, è considerato uno dei migliori ristoranti di tutta la Spagna. Un elemento degno di nota è inoltre la sua enorme cantina, che può vantare circa 3400 varietà di vino.



Maggiori informazioni : www.turismoextremadura.com



