Olanda: esplode all’Aia la Tong Tong fair

Olanda: esplode all’Aia la Tong Tong fairUn’isola indonesiana in Olanda - La Tong Tong fair è la più grande fiera eurasiatica al mondo. Nasce sotto il nome di Pasar Malam Tong Tong nel 1959, per poi diventare nel 2009 Tong Tong fair. Dal 1945 fino alla metà degli anni Sessanta, circa 300.000 persone di ogni rango ed età sono migrate dall’Indonesia all'Olanda per iniziare una nuova vita. La maggior parte di loro erano di origine mista, nati e cresciuti nelle Indie orientali olandesi rimpatriate in un paese che non avevano mai visto prima.



Tutti i suoni e i sapori dell’Oriente - L'evento è una miscela stimolante tra un festival culturale, esposizioni di differenti generi e una fiera culinaria. Tutto si svolge tra tende e bancarelle. Per chi non ha tempo o denaro per viaggiare fino al Sud-Est asiatico, Tong Tong Fair a L'Aia è il posto perfetto per sentirsi in Oriente. In fiera è possibile passeggiare per l’immensa esposizione Gran Pasar, dedicata all’est e all’ovest asiatico: un pullulare di centinaia di bancarelle che offrono e esibiscono merce orientale e tantissimi alimenti tipici. Molti degli espositori vengono direttamente dall’Indonesia e in numero crescente anche dal Vietnam e dalla Malesia.Molto prestigiosa è anche la Food Court tra le più grandi del suo genere in Europa con decine di ristoranti e 'warungs'. Alla Tong Tong Fair le tradizioni e le culture asiatiche non sono solo rappresentate attraverso oggetti e pietanze, ma anche all’interno dei teatri della fiera. Il Tong Tong Podium è infatti il luogo dove si esibiscono i maggiori artisti della musica, danza e moda orientale.



Un tuffo nella cultura indonesiana - L'intimate Tong-Tong-theatre invece ospita conferenze, interviste e varie performance teatrali. Nel Bengkel (studio) invece è possibile partecipare a diversi tipi di laboratori: musica, danza, arte, cucina per apprendere tutto sulla cultura orientale. Questo è possibile grazie ad artisti, scrittori professori e studiosi provenienti da Indonesia, Singapore, Malesia, Vietnam, Cambogia, Sri Lanka, Stati Uniti e tanti altri paesi che studiano questa cultura.



Per maggiori informazioni: www.tongtongfair.nl