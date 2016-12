9 aprile 2015 Olanda del Nord, viaggio fra storia e tulipani Ad Haarlem, in tour per ammirare il parco da fiori più grande al mondo, assaggiare buona birra, ascoltare storie e aneddoti del Secolo d’Oro Tweet google 0 Invia ad un amico

06:00 - L’incantevole cittadina di Haarlem, nel North Holland, si è lasciata ispirare dalla febbre dei tulipani, scoppiata in Olanda e propagatasi in tutta Europa nel Secolo d’Oro (il ‘600), per proporre, assieme al parco Keukenhof, il Frans Hals Museum e la birra Jopenbier, il nuovo e coinvolgente tour Tulipomania. Un viaggio fra colori e tradizioni della terra dei fiori.

L’Olanda, si sa, è terra vocata alla coltivazione dei tulipani. Esiste però una zona che spicca per panorami mozzafiato e sorprende per le infinite distese di fiori: il North Holland. Detta anche Tulpenland, questa provincia si estende da Haarlem ad Amsterdam, Hillegom, Lisse, fino a Leiden. Qui, in primavera, i colori delle piante si fondono con quelli del cielo, creando quadri d’indescrivibile bellezza, da ammirare in tutto il loro splendore e con tranquillità; ecco quindi un tour tra questi magnifici fiori, definito Tulipomania: un pacchetto studiato in varie versioni, valido per 8 settimane, in concomitanza con l’apertura del parco Keukenhof.



Un parco unico al mondo – Keukenhof, il Parco da fiori più grande al mondo, attrae ogni anno circa 800.000 visitatori ed include molti giardini e quattro grandi serre in cui si possono ammirare oltre 7 milioni di fiori da bulbo. Una fantastica collezione di tulipani, giacinti, narcisi, orchidee, rose, garofani, iris, gigli e molti altri fiori che ogni anno vengono posizionati in maniera diversa per creare esposizioni completamente nuove ispirate ad un tema principale.



Trionfo e crisi nel Secolo d’Oro dei tulipani – Non tutti sanno che la prima bolla finanziaria del capitalismo scoppiò nel ‘600 e fu dovuta ai bulbi dei tulipani (un singolo bulbo arrivava a costare 6000 fiorini, più di 80 maiali) mettendo a terra l’economia olandese. Ad Haarlem, centro del commercio dei tulipani, nel Secolo d’Oro l’Olanda si affermò in Europa oltre che per i commerci e le arti proprio per i tulipani. Con una visita al birrificio ubicato all’interno della chiesa Jopenkerk e una passeggiata nel centro di Haarlem, il Secolo d’Oro tornerà magicamente in vita. Al Frans Hals Museum e al Keukenhof i visitatori potranno ammirare fiori appena sbocciati accanto a interessanti presentazioni sulla “febbre dei tulipani” che colpì l’Europa nel 1600, ascoltando affascinanti e poco conosciuti racconti sulle speculazioni di questo fiore. Il Keukenhof inoltre, inaugura quest’anno una nuova mostra sulla mania del tulipano e sulla sua storia. Per l’occasione è stata creato una nuovo tipo di birra, la Tulpomaniabier, una bevanda storica che contribuirà a far assaporare la fervente atmosfera del XVII secolo.



