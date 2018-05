Olanda a tutto vapore con "Dordt in Steam"

L’evento, dal nome “Dordt in Steam” si svolge lungo i 3 porticcioli storici cittadini: Merwekade, Kuipershaven e Wolwevershaven. Dai pesanti mezzi a vapore a modelli in scala presentati dai loro entusiasti proprietari che amano raccontare della loro passione, spesso frutto di una tecnica antica e dimenticata.



Navi a vapore - Il festival inizia ufficialmente il venerdì sera con l'evento “Vlootschouw”: un bellissimo spettacolo vicino al Groothoofd, il punto preciso dove tre fiumi si incontrano. Oltre alle navi a vapore partecipano all’evento anche imbarcazioni tipiche della zona che navigano sotto la bandiera di un armatore del posto, tutte costruite in cantieri locali o che venivano comunque utilizzate in questa regione. Ne scaturisce così una suggestiva scenografia della navigazione nei tempi che furono. 'Dordt in Stoom' si protrae fono a domenica, mentre il sabato, con Il porticciolo di Wolwevershaven che viene riportato indietro nel tempo e diventa il punto di partenza del programma del sabato sera: "Steam & Light.



Un evento con 250mila appassionati - Che il pubblico apprezzi questo viaggio a ritroso nel tempo si capisce dal considerevole numero di presenze: quasi 250.000 visitatori partecipano ogni anno all'evento. Persone di tutte le età che provengono sia dall’Olanda che dall'estero e che si mescolano volentieri con i locali attratti dal divertimento, dall'atmosfera storica e dai cori musicali. Per i turisti è utile lo "Stoomrondje Dordt”, un pass giornaliero che dà accesso a tutto il trasporto storico presente durante l’evento. Una prima tratta con il treno a vapore, una visita all’esposizione dedicata al modellismo, quindi la prova del trasporto (a vapore) sull'acqua, la visita a vari piroscafi e infine una gita su un rimorchiatore a vapore. Nel programma anche una visita ai motori a vapore in esposizione lungo i porticcioli.



Maggiori informazioni: www.holland.com