O che bel castello! Nella Repubblica Ceca, naturalmente

Camino e baldacchino - Il castello di Jemniště, risalente al XVIII secolo, si trova a qualche decina di chilometri a sud di Praga. Potete godere della privacy di un alloggio in una delle tre suite dotate, tra l’altro, di uno storico camino e di letto a baldacchino. Che vi concediate una colazione a letto o una cena vicino alle fiamme del caminetto, a Jemniště vi sentirete proprio come un re. Nel prezzo è compresa naturalmente anche una visita individuale ai locali del castello, nel corso della quale potrete ammirare, con un bicchiere di spumante in mano, 9 sale e la cappella di San Giuseppe.



Principessine, ecco il vostro castello - Un servizio di prima qualità è quello offerto dal relais ecologico a cinque stelle, Chateau Mcely, con terme di lusso e cantine vinicole. Sicuramente da assaggiare sono le specialità del ristorante Piano Nobile, vincitore di un concorso nazionale per miglior ristorante. L’albergo offre ai più piccoli delle suite speciali per principessine, terme per bambini, oppure la preparazione di bevande in base ad antiche ricette alchimistiche medievali.



Romantica cura del corpo - Romanticismo a lume di candela e relax nelle terme del castello. Questo è quanto vi offre il castello di Herálec, situato a metà strada tra le due città più grandi della Repubblica Ceca, Praga e Brno. Potete scegliere una tra le 19 stanze e suite del castello dotate di accessori di lusso , compreso anche il cosiddetto pillow menu, grazie al quale vi addormenterete come su una nuvola. Oltre al delizioso parco all’inglese, nel complesso del castello saranno a vostra disposizione anche il centro benessere con piscina, jacuzzi, la palestra e le saune. Per una gita nei dintorni, potete scegliere, per esempio, i monumenti UNESCO di Třebíč e di Telč.



Come gli imperatori, oppure in prigione - Al castello di Zbiroh in Boemia occidentale, non lontano da Pilsen, potrete alloggiare nelle suite in cui hanno dormito famosi imperatori europei: l’offerta comprende infatti anche le stanze in cui hanno passato la notte gli imperatori Carlo IV e Rodolfo II oppure la suite del pittore Liberty Alfons Mucha. Se desiderate l’avventura, potete trascorrere la notte nella prigione del castello: avrete a disposizione solo un sacco a pelo, un materassino, una torcia, del pane e una caraffa d’acqua. Se invece preferite le comodità, approfittate dei pacchetti speciali offerti dal castello di Zbiroh che comprendono massaggi, una visita al centro fitness con istruttore professionista o un picnic nel parco del castello. Da Zbiroh recatevi poi nella vicina Pilsen, che quest’anno si fregia del titolo di Capitale europea della cultura. Fino alla fine dell’anno la città offre centinaia di eventi come concerti, un festival internazionale di teatro e moderni spettacoli circensi.



Vacanze barocche - Al castello di Hrádek u Sušice non solo potrete trovare alloggio nel mezzo di una natura incontaminata, ma potrete anche assistere a una delle tappe del festival '9 settimane di barocco», che nel corso dell’estate presenta nove monumenti barocchi della regione di Pilsen. Il castello sembra fatto apposta perché vi possiate rilassare come un re con i trattamenti benessere. Nei suoi interni troverete il Mondo della sauna, piscina e vasche destinate ai bagni rilassanti. Vi potrete godere l’aria fresca nel parco del castello, sul campo per l’adventure golf o durante le escursioni per i monti della Selva Boema, che vi incanterà col verde delle antiche foreste e con la trasparenza dei laghi. Durante la 'Notte barocca', che avrà luogo il 27 agosto, potrete anche assistere a concerti d'epoca, ristorarvi e godervi lo spettacolo finale di fuochi d'artificio.



Un bagno d'energia - Il castello di Napajedla si trova nella parte orientale della Repubblica Ceca, nella zona del vino e delle calzature di marca Baťa. È stato costruito nel XVIII secolo in stile tardo barocco francese. Ognuna delle stanze è concepita in modo da soddisfare specifiche regole energetiche. Da qui anche il nome delle stanze: Coraggio, Gioia o Vitalità. Oltre al suite cariche di energia positiva, potrete godervi massaggi, corsi di cucina o consultazioni in tema d'evoluzione personale. Se decidete d'esplorare i dintorni, visitate le terme di Luhačovice con la loro insolita architettura, i giardini del castello di Kroměříž oppure Zlín, la città della fabbrica Baťa.



Castello con paesaggio mozzafiato - Con i suoi 280 km2, il complesso di Lednice-Valtice, iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO, è uno dei complessi paesaggistici più vasti d'Europa. Questa zona, il cui asse è costituito dal castello barocco di Valtice e dal castello neogotico di Lednice, si trova nella regione vinicola della Moravia meridionale, ai confini con l'Austria.. L'albergo del castello di Lednice, situato poco distante dal cancello d'ingresso dell'edificio principale, serviva originariamente ad ospitare gli ospiti della famiglia aristocratica dei Lichtenstein, gli originali proprietari del feudo. I bambini apprezzeranno sicuramente la pasticceria che si trova proprio all'interno dell'albergo, gli adulti avranno a disposizione la cantina del castello.



Per maggiori informazioni: www.czechtourism.com