Notti al castello per soggiorni principeschi

Camino e baldacchino - Il castello di Jemniště, risalente al XVIII secolo, si trova a qualche decina di chilometri a sud di Praga. Potete godere della privacy di un alloggio in una delle tre suite dotate, tra l’altro, di uno storico camino e di letto a baldacchino. Che vi concediate una colazione a letto o una cena vicino alle fiamme del caminetto, a Jemniště vi sentirete proprio come un re. Nel prezzo è compresa naturalmente anche una visita individuale ai locali del castello, nel corso della quale potrete ammirare, con un bicchiere di spumante in mano, 9 sale e la cappella di San Giuseppe.



Ecco il vostro castello -Sempre in Repubblica Ceca, un servizio di prima qualità è quello offerto dal relais ecologico a cinque stelle, Chateau Mcely, con terme di lusso e cantine vinicole. Sicuramente da assaggiare sono le specialità del ristorante Piano Nobile, vincitore di un concorso nazionale per miglior ristorante. L’albergo offre ai più piccoli delle suite speciali per principessine, terme per bambini, oppure la preparazione di bevande in base ad antiche ricette alchimistiche medievali.



Castel Rundegg, a Merano - A pochi passi dal centro di Merano, in Alto Adige, Castel Rundegg è ora un prestigioso hotel e custodisce tra le sue antiche mura ambienti e stanze ricche di tradizione e cultura, arredate con eleganza e raffinatezza. 15 camere nell’edificio principale e altre 15 nell’edificio adiacente tutte avvolte nell’atmosfera suggestiva degli antichi manieri e nel fascino ammaliante del medioevo.



Relais & Chateaux Castel Fragsburg, a Merano - Il Fragsburg è una residenza di caccia costruita nel 1620 che ha cambiato nel corso dei secoli diversi proprietari. La conversione dell’edificio in hotel è iniziata nel 1954, quando passò alla famiglia Ortner. Oggi la residenza, oltre a offrire camere ricche di fascino, ha un'eccellente cucina gourmet, affidata a Christoph Terschan, che vanta una Stella Michelin.



Castello de Challain, alla maniera dei trovatori - Ed ecco allora che si può provare l’emozione di danzare nei saloni dello Château de Challain costruito per il Conte e la Contessa La Rochefoucauld -Bayers nella Valle della Loira, in Francia. L'arredamento castello è molto rappresentativo del stile trovatore , volendo ricreare una visione idealizzata del Medioevo e di offrire una visione utopica di feudalesimo . Questo stile ha le sue fonti nella letteratura ed è molto agitato nel suo approccio storico, non segue le modalità di costruzione del Medioevo.



500 anni di storia tra vitigni prestigiosi - Il Relais del Sant’Uffizio ha 500 anni di storia, questo magnifica costruzione del tutto simile a un castello che si trova a Cioccaro di Penago in Piemonte. Era un monastero, ora trasformato in eccellente SPA Relais di charme e benessere , una romantica oasi di pace e tranquillità immersa nel silenzio delle vigne del Monferrato . Il luogo ideale dove rigenerarsi e riscoprire la pace ed il silenzio della natura, i profumi delle vigne, rilassandosi nella nuova SPA ed assaporando i piatti ed i vini che hanno reso famoso in tutto il mondo quest’angolo di paradiso.



La dimora di Casanova - Adagiato su una dolce collina ed immerso nel verde di un magnifico giardino all'italiana, il Castello di Spessa a Capriva del Friuli si trova nel cuore del Collio goriziano. Le origini del maniero risalgono al Duecento, ma numerose testimonianze riportano ancor più indietro nel tempo, fino ad al terzo secolo d.C. Per secoli il Castello fu dimora dei signori della nobiltà friulana. Nel corso dei secoli hanno soggiornato nel castello insigni personalità come Lorenzo Da Ponte, il celebre librettista di Mozart, ed Emanuele Filiberto D'Aosta. L’atmosfera che ancor oggi lo circonda rievoca i fasti di quel tempo: la nobiltà, le arti, il prestigio e anche le vicende degli illustri personaggi che qui sono transitati.



Come gli imperatori, oppure in prigione - Al castello di Zbiroh in Boemia occidentale, non lontano da Pilsen, potrete alloggiare nelle suite in cui hanno dormito famosi imperatori europei: l’offerta comprende infatti anche le stanze in cui hanno passato la notte gli imperatori Carlo IV e Rodolfo II oppure la suite del pittore Liberty Alfons Mucha. Se desiderate l’avventura, potete trascorrere la notte nella prigione del castello: avrete a disposizione solo un sacco a pelo, un materassino, una torcia, del pane e una caraffa d’acqua. Se invece preferite le comodità, approfittate dei pacchetti speciali offerti dal castello di Zbiroh che comprendono massaggi, una visita al centro fitness con istruttore professionista o un picnic nel parco del castello.