Notte blu a Norimberga, cuore della Germania

Il cuore profondo della Germania si incontra a Norimberga , la città che tra le sue mura medievali, nella sue stradine, nelle sue piazze riassume luci e ombre dell'anima tedesca: e una delle occasioni migliori per visitare questo scrigno di straordinarie architetture e opere d'arte è il prossimo 2 maggio, data in cui nella città della Baviera del nord si celebrerà la Notte blu , durante la quale il pubblico potrà visitare fino a notte fonda decine di musei e istituzioni culturali. Non solo ma per l'occasione particolari installazioni luminose tingeranno di blu i principali luoghi e monumenti della città.

La visita del magnifico centro storico di Norimberga, che sarà illuminato di blu il prossimo 2 maggio, può partire dalle possenti Mura di cinta, erette tra il XIV e il XV secolo, che racchiudono la parte più antica della città. La via principale è la Königstraße che inizia dalla Frauentorturm e corre lungo il centro storico: durante la passeggiata visitare la trecentesca chiesa di St. Martha, che dal 1578 al 1620 fu la sede dei Maestri Cantori di Norimberga cui il grande Wagner dedicò una famosissima opera, e la gotica St. Lorenz, la cui costruzione iniziò nel 1280 per concludersi alla fine del '400 con l'aggiunta delle due possenti torri campanarie. Da visitare anche St. Sebald, uno dei centri della riforma protestante nel '500, e la Frauenkirche, sulla cui facciata ogni giorno alle 12 si aziona il carillon (1509): sfilano i sette principi elettori (gli arcivescovi di Magonza, Colonia e Treviri, il re di Boemia, il duca di Sassonia, il margravio di Brandeburgo ed il conte del Palatinato) che si inchinano davanti all'imperatore. La piazza principale è la Hauptmarkt che fin dal Medioevo è il principale punto d'incontro della città con l'altissima (19 metri), spettacolare e antica fontana Schöner Brunnen.



Musei per tutti i gusti - Nel Germanisches Nationalmuseum (www.gnm.de) di Norimberga è riassunta, con tutte le sue suggestioni, la storia della Germania: in una struttura di 25.000 mq più di 1 milione di oggetti che coprono un lasso di tempo che parte dall'Età del Ferro e si conclude quasi ai giorni nostri. Si segnalano in particolare le raccolte archeologiche, oggetti sacri medioevali, strumenti musicali (1500-1700), opere di Dürer, Grien, Cranach, Klenze e per il '900 due nomi su tutti: Kandinskij e Jawlensky. Interressante anche Il Verkehrsmuseum (www.dbmuseum.de) è dedicato alla storia del sistema ferroviario in Germania a partire dal 1835 (a Norimberga si inaugurò in quell'anno la prima ferrovia tedesca):troverete anche le lussuosissime carrozze realizzate per Ludwig II di Baviera. Da non perdere il favoloso museo dei giocattoli di Norimberga, ovvero lo Spielzeugmuseum (www.museen.nuernberg.de): incredibili le case delle bambole, anche settecentesche, costruite con una precisione inarrivabile.



Il tema: Libertà - Appuntamento quindi a Norimberga, magnifica città europea che si accende di luci per la Notte blu, che quest'anno prevede oltre offre circa 300 appuntamenti all'insegna del tema "Libertà": vi saranno originali happening realizzati da 12 artisti selezionati tra centinaia di candidati e nel KunstKulturQuartier i visitatori saranno invitati a gridare per tenere accese con le loro voci le lampadine del Salone delle feste.



Maggiori informazioni: www.germany.travel



