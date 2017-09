Norvegia: vertiginosa funivia sul Nordfjord

Si tratta delle funivia più ripida del mondo che in pochi minuti, partendo dalla riva del Nordfjord, sale agli oltre 1000 metri del monte Hoven offrendo ai visitatori una vista mozzafiato su uno spaccato di Norvegia.



Panorami straordinari - Inaugurata a maggio 2017 e aperta tutto l’anno Loen Skylift è il modo migliore per coniugare la bellezza del fiordo con gli spettacolari paesaggi montani della zona. Una volta sceso dalla funivia il visitatore può godersi un panorama mozzafiato sul fiordo, sul ghiacciaio di Jostedalsbreen e sulle montagne che lo circondano. Lungo 106 chilometri, il Nordfjord è il sesto fiordo più lungo della Norvegia. Nella parte interna è circondato da numerosi diversi ghiacciai e, vicino c’è il lago più profondo d’Europa, l’Hornindalsvatnet (-570 metri).



Vie ferrate e ponti sospesi - Loen Skylift è un’attrazione adatta a tutti. Fantastica esperienza per gli amanti dell’escursionismo che in pochi minuti avranno a disposizione alcune delle passeggiate più belle della zona fra le quali Via Ferrata Loen famosa per il ponte sospeso di Gjølmunnebrua che con i suoi 120 metri è il ponte di ferrata più lungo d’Europa e che permette di provare l’emozione di camminare sospesi a 750 metri da terra.Eccezionale anche per coloro che vorranno semplicemente fermarsi in cima al monte Hoven e godersi il panorama mentre gustano i piatti a chilometro zero del ristorante panoramico.



Per maggiori informazioni sul Loen Skylift: www.loenskylift.no