Norvegia del Nord: una terra che sorprende

Arte e paesaggio - Sullo sfondo di montagne dai nomi affascinan del Nordland come Torghatten vicino a Brønnøysund, De syv Søstre (le Sette Sorelle) vicino a Sandnessjøen ,a Hestmannen, a Lurøy, l'arte si può anche ammirare all'aperto. Artscape Nordland è una collezione d'arte internazionale dove le opere di artisti provenienti da 18 diversi paesi viene esposta in vari paesaggi in più di 30 comuni del Nordland.



La casa del vichingo - Tornare indietro nel tempo all’epoca dei vichinghi. Al Museo Vichingo Lofotr a Borg nelle Lofoten sono custoditi i reperti trovati dagli archeologi che proprio a Borg hanno rinvenuto la più grande casa di questo popolo leggendario: l'abitazione di uno dei più potenti capi vichinghi. L'edificio è stato ricostruito come museo interattivo con reperti, ricostruzioni, mostre e animali domestici.



Il gorgo spaventoso - Saltstraumen, il più terribile gorgo del mondo che collega il Saltenfjord e lo Skjerstadfjord al mare, è battuto da una delle più forti correnti di marea esistenti. Circa 400 milioni di metri cubi d'acqua scorrono sotto il ponte di Saltstraumen quattro volte al giorno, formando gorghi fino a 12 metri di diametro.



La bocca del diavolo - La Strada Panoramica Nazionale sull’isola di Senja. Un tratto di strada tra Botnhamn e Gryllanfjord con tre deviazioni a Husøy, Mefjordvaӕr e Bøvӕr, nota con l’appellativo inquiietante de ' la bocca del diavolo'.



La regione più a nord - Tromso, la città più a nord della Norvegia, è una pittoresca cittadina che conserva numerose e caratteristiche case di legno di antica costruzione. La funivia di Tromso permette di godere una splendida panoramica della città senza doversi stancare troppo. Nella regione di Tromso si trova Sommarøy, un'isola in cui caccia e pesca sono le attività principali e dove è possibile degustare piatti squisiti con ingredienti a chilometro zero. Lo zoo acquario Polaria, sempre a Tromso, è l'unico luogo al mondo dove le foche barbate sono tenute in cattività ed è possibile ammirare la straordinaria fauna ittica del Mare del Nord. E il Polar Park è un grande parco immerso nella natura, a Bardu nella zona a sud di Tromso. Il parco ospita i principali animali che vivono oltre il circolo polare artico tra cui renne, alci, linci, volpi artiche, orsi, lupi ed esemplari di bue muschiato.



I fenomeni celesti - Per ammirare l'Aurora Boreale, i luoghi ideali sono in Norvegia del Nord , Tromso e le isole Lofoten, nel periodo compreso tra tardo autunno e inizio primavera: nessun altro posto al mondo offre migliori probabilità di osservarla. Per ottenere il massimo da questo spettacolo, meglio evitare le notti di luna piena e i luoghi molto illuminati, perché rendono questo fenomeno molto più debole.



Dormire nel ghiaccio - Il Finnmarksvidda, è un altopiano montagnoso della Norvegia con paesaggi infiniti, che in alcune notti si illuminano di fantasmagoriche aurore boreali: la regione del Finnamark è separata dal Polo Nord soltanto dalle isole Svalbard. . Il Sorrisniva Igloo Hotel immerso nella natura sulle rive del fiume Alta si caratterizza per essere un lussuoso resort fatto interamente di ghiaccio. I letti sono fatti di pellicce di renna e caldi sacchi a pelo: si dorme nell'assoluto comfort nonostante la temperatura nell'hotel si aggiri tra i -4° e i -7° Celsius.



Granchi giganteschi e squisiti - Il Safari al granchio reale nel Mare di Barents permette a chi possiede una licenza da sub di immergersi sott'acqua e catturare da solo il granchio reale, oppure gustare questo enorme crostaceo direttamente sulla tavola. Il granchio reale può misurare due metri di lunghezza da chela a chela per un peso che raggiunge i 15 kg. La Strada Turistica Nazionale di Varanger, sempre nel Finnmark, è un tratto di strada che parte in mezzo a foreste di betulle e paludi e termina in un paesaggio lunare fatto di colline frastagliate. Troverete fauna, storia e lunghe notti estive illuminate dal sole di mezzanotte.



Maggiori informazioni: campaign.visitnorway.com