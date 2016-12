Norvegia d'inverno, al di là dei luoghi comuni

Fa troppo freddo - Chi ha detto che in Norvegia d'inverno fa troppo freddo? Grazie alla Corrente del Golfo le temperature lungo la costa norvegese sono spesso più miti di quelle sulle nostre Alpi. E se proprio hai preso freddo, puoi rifarti con una sauna, abitudine tipica dei norvegesi.



Si mangia male - Dovresti provare il nuovo concetto di Norway's Coastal Cuisine a bordo di Hurtigruten, il famoso Battello Postale norvegese. Si possono gustare piatti creati con ingredienti di prima qualità, forniti freschissimi da produttori locali in ognuno degli oltre trenta porti toccati. Prova le specialità stagionali nei ristoranti a bordo e soprattutto non perderti i deliziosi menù "a' la carte".



Non c'è in giro un cane - Forse è vero, al Polar Park di cani non ne vedrai, ma potrai rifarti facendoti coccolare da dei veri lupi selvatici o dando da mangiare alle volpi artiche Se sei uno di quelli che pensano che la Norvegia d'inverno vada in letargo ti invitiamo a Capo Nord. Sì, perché persino il punto più settentionale d'Europa non chiude mai, neanche in pieno inverno. Vieni e scopri l'emozione di raggiungerlo seguendo lo spazzaneve che ti aprirà la strada. Decisamente avventuroso, proprio come piace ai norvegesi. Forse è vero, al Polar Park di cani non ne vedrai, ma potrai rifarti facendoti coccolare da veri lupi selvatici o dando da mangiare alle candide volpi artiche.



Non c'è niente da fare - Chi lo ha detto che in Norvegia non c'è nulla da fare in inverno? Escursioni con le motoslitte o con i cani da slitta, cacce all'aurora boreale, safari fotografici alle orche, safari al granchio gigante, la cultura Sami, sci per tutti i gusti, ciaspolate. L'inverno in Norvegia bisogna goderselo all'aria aperta.



E' troppo buia - Solo chi non è mai stato in Norvegia in inverno può dire che fa sempre buio. Vieni a provare l'emozione dell'aurora boreale o della "blue light", il crepuscolo boreale che riesce a rendere i paesaggi ancora più fiabeschi.



