Non solo Dracula: ecco i Carpazi più affascinanti

L’operatore turistico Via degli artisti propone un viaggio di qualche giorno alla scoperta di questo mondo strano e per molti aspetti meraviglioso, la cui porta d’entrata è la nostra città settentrionale più a est, ovvero Trieste. Partenza domenica 29 maggio alle 6: prima tappa di un viaggio tra magnifici panorami Brno, capitale del margraviato di Moravia nella Repubblica Ceca. Si prosegue quindi per Tarnow via Frydek- Mistek, Cieszyn e Bielsko-Biala. Nei dintorni di Bresko si raggiunge Lipnica Murowana, con una visita alla chiesa in legno di San Leonardo costruita alla fine del XV secolo con gli interni decorati da preziosi affreschi del XVI-XVIII secolo. Continuazione per Dębno e visita alla chiesa di San Michele Arcangelo che risale alla seconda meta del XV secolo. All’interno si puo ammirare un crocifisso del XIV secolo avente la forma di un tronco con i rami intagliati. La chiesa presenta un campanile in legno degli inizi del XVII sec., probabilmente il piu antico in Polonia. L’edificio e costruito in legno di larice e abete, senza l’utlizzo di chiodi.



Straordinarie arhitetture costruite in legno - Il terzo giorno si raggiunge Binarowa. Visita della chiesa edificata in legno di abete attorno al 1500 e dedicata a San Michele Arcangelo. Binarowa presenta all'interno una preziosissima policromia, rappresentante scene del Nuovo Testamento, ed una scultura della Madonna in legno, risalente alla fine del XIV secolo. Al termine continuazione per la chiesa di Sękowa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, che si differenzia per l’orginale tetto slanciato e per la grande armonia architettonica. Fu costruita in legno di larice in stile tardo-gotico. Il programma prosegue nella Repubblica Slovacca e giunti a Bardejov (Bartfa - Bartfeld),nel pomeriggio visita dell’affascinante cittadina dal nucleo architettonico gotico rinascimentale. Nel corso della visita si potra ammirare la splendida Radnične Namestie dalle case rinascimentali ornate a graffiti, la parrocchiale di Sant’Egidio e la Radnica (municipio) in stile tardogotico. Al termine partenza per Kosice via Prešov con sosta a Hervatov per una breve visita di una delle tipiche chiese in legno che caratterizzano la zona della Rutenia Carpatica.



Una visita alla patria del Tokaj - Il quarto giorno del viaggio si parte per Tokaj, famosa per il celeberrimo vino, percorrendo i dolci declivi di questa rinomata zona vinicola. Degustazione dei pregiati vini e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Mariapocs, importante centro di pellegrinaggio mariano della Chiesa Greco-Cattolica. Visita del santuario e continuazione per Nyirbator. Sosta per la visita alla chiesa calvinista (Reformatus Templom) che possiede una magnifica volta gotica, dalle nervature finemente disegnate e il massiccio campanile in legno separato dalla chiesa.Il viaggio nei Carpazi si conclude attraversando la magnifica città di Budapest e quindi arrivare a Trieste.