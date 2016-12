Nelle magiche Fiandre: viaggio tra storia, arte e cioccolato

16:33 - Piazze medievali, canali alberati, edifici storici e musei di fama mondiale: benvenuti nelle Fiandre, regione belga celebre per il cioccolato, la birra e, soprattutto, l'arte. Questa è la patria dell'antica arte fiamminga, da Brueghel a Rubens, ma non mancano capolavori moderni che fanno di Bruxelles e Anversa mete avvincenti in qualsiasi stagione.

BRUXELLES, ART NOUVEAU E BIRRA LAMBIC – La capitale del Belgio è una delle città più verdi d’Europa ed è ricca di capolavori di fama mondiale da contemplare sia per strada che all'interno dei suoi famosi musei. Partendo dalla famosa Grand Place, cuore storico e gioiello architettonico della città, ci si può lanciare alla scoperta dei numerosi edifici che hanno fatto di Bruxelles, insieme a Vienna e a Barcellona, una delle maggiori città dell’Art Nouveau europeo. Considerata una vera e propria rivoluzione estetica, l'Art Noveau attraversò la pittura, l’architettura e le arti applicate tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, e a Bruxelles è sinonimo di Victor Horta, l'architetto belga che progettò 4 storici edifici della capitale. Per una full immersion nell’Art Nouveau, le mete obbligate sono: il Museo Horta, l’Hôtel Hannon, il Centro del Fumetto e la Villa Empain a Ixelles. Simbolo moderno della città è invece il celebre Atomium, la costruzione d’acciaio costruita in occasione dell’Esposizione Universale del 1958 che rappresenta i 9 atomi di un cristallo di ferro. L’avveniristico Atomium si trova nel parco Heysel e dalla sua sfera superiore si gode di una straordinaria vista panoramica di tutta la capitale.



Ma Bruxelles non è solo arte. E’ anche una sosta in un caberdouche, i cafè popolari dov'è nata l'arte del fumetto, o un salto al Brouwerij Cantillon, il museo dove poter degustare la speciale birra lambic. O ancora, il sapore dell’inarrivabile cioccolato belga Neuhaus e di specialità come il Caprice, o il profumo dello zafferano e della menta fresca che si respira al Marche' du Midi, il coloratissimo mercato all’aperto che si tiene ogni domenica alla Gare du Midi.



ANVERSA, CITTÀ LIBERA E COSMOPOLITA – E’ a 40 km da Bruxelles, nel Belgio settentrionale, e merita una visita soprattutto per la sua vocazione di città d’arte, le sue residenze Art Nouveau, le ville neo-rinascimentali, le chiese gotiche (come la Cattedrale di Nostra Signora, la più grande chiesa gotica delle Fiandre) e i castelli e le strade medievali. Battezzata capitale mondiale dei diamanti, Anversa è anche un punto di riferimento della moda internazionale, oltre ad essere la città di uno dei massimi artisti della pittura fiamminga: Pieter Paul Rubens. Piacevolissima da girare a piedi, Anversa è tutta un susseguirsi di piazze antiche, vecchi café, birrerie, cioccolaterie, santuari restaurati e mostre di ogni genere, allestite in ex depositi trasformati in spazi dedicati al design moderno.



Cosa non perdere assolutamente ad Anversa? La Rubenshuis, tanto per cominciare: una visita alla Casa Museo di Rubens è imprescindibile. E poi il MoMu, il museo che sorge nel cuore del quartiere della moda di Anversa e che ospita mostre tematiche ed esposizioni temporanee con un ampio sguardo sul modo della moda e della creatività. Infine, visto che ci troviamo nel porto principale del Paese, non può mancare una visita al Red Star Line, il museo dedicato alla storica e omonima compagnia di navigazione che a partire dalla fine dell’’800 ha trasportato milioni di persone negli Stati Uniti: è un’occasione per conoscere un’altra faccia della città e rivivere il viaggio avventuroso di uomini che avrebbero potuto essere i nostri antenati.



Per maggiori informazioni: www.turismofiandre.it



Per sapere in tempo reale il meteo di Bruxelles: www.meteo.it



Curiosi di sapere come nasce il celebre cioccolato belga? Guardate questo video