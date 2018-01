Nei quartieri di Monaco, tra lusso e glamour

I 195 ettari dell'antico Principato di Monaco si dividono in otto quartieri simbolo, ognuno dei quali riflette le diverse sfaccettature della destinazione: lusso, tradizione, cultura, green, divertimento.



Il mitico Casinò - Il quartiere più noto è senza ombra di dubbio Montecarlo, cuore pulsante della città-stato, tra le cui strade è ricavato il celebre circuito automobilistico di Formula 1. Il quartiere si sviluppa attorno alla Place du Casinò, punto di incontro di tutti i turisti in transito per la città, e comprende alcuni luoghi simbolo del Principato come la Brasserie del Cafè de Paris e la sua terrazza, che rievoca i classici bistrot parigini in stile Belle Epoque; l’Hotel de Paris con il suo allure senza tempo, l’Hotel Métropole, le Thermes Marins e il celebre Casinò. Lusso e glamour si fondono tra le vie dello shopping del Carrè d’Or dove i fashionisti più accaniti non avranno che l’imbarazzo della scelta.



Il quartiere del lusso - Molti degli alberghi più affascinanti in fatto di stile ed eleganza sorgono quì, nel quartiere di Montecarlo, crocevia del lusso più sfrenato tra shopping, ristoranti stellati e una puntatina al celebre Casinò. L’atmosfera e l’effervescenza della vita notturna, però, non si limitano solo alla Place du Casinò. Paradiso per gli amanti del divertimento, il Principato di Monaco offre un’ampia scelta di discoteche, bar e concerti di musica dal vivo per soddisfare i gusti dei viaggiatori più mondani. Per chi, invece, è in cerca di coccole e relax, Monaco è considerata una vera e propria oasi di benessere dove trovare le migliori Spa per trattamenti esclusivi grazie ad attrezzature all’avanguardia e un’atmosfera di assoluto relax.



Il Parco di Grace Kelly - Nel cuore di Montecarlo, ai piedi del celebre Buddha Bar, ci si ritroverà immersi all’interno dei Giardini del Casinò. Sontuose aiuole fiorite posate su tappeti erbosi perfettamente curati e arricchiti da punti d’acqua, occupano lo spazio di fronte al Casinò, mentre dall’altro lato dell’edificio, alcune terrazze inondate di sole dominano il Mediterraneo.Ma il luogo magico per eccellenza è sicuramente il Roseto Princesse Grace creato nel 1984 dal Principe Ranieri III in memoria dell’indimenticabile Principessa: 4.000 rosai con più di 150 varietà di rose provenienti da tutto il mondo si estendono su questo parco arricchito da un piccolo laghetto bordato di palme e ulivi.



Notti animate a de Condamine - Pochi passi più avanti sorge il vivace quartiere de Condamine, il secondo più antico del Principato. Qui, nella zona di Port Hercule, si trovano uno dietro l’altro ristoranti, pub e locali notturni che animano le notti monegasche, tra cui la Brasserie de Monaco, dove degustare in compagnia diversi tipi di birra prodotta internamente, la Rascasse e il Jack, per citarne alcuni. Da non perdere il Marché de la Condamine, mercato storico di Monaco e luogo conviviale di incontro per monegaschi doc.



Eventi di prestigio mondiale - La città –stato monegasca è il punto di riferimento di eventi internazionali di grande prestigio, come il Ballo della Rosa, il Gran Premio di Formula 1, il Rally di Monte Carlo, il torneo di tennis Monte-Carlo Rolex Masters, oltre a manifestazioni culturali di altrettanto valore che vanno dagli appuntamenti con l’Orchestra Filarmonica, ai Balletti di Monte Carlo fino all’Opera. Cultura, intrattenimento e sport saranno i protagonisti dei prossimi appuntamenti di inizio 2018 nel Principato di Monaco, partendo dalla mostra vedutista "The magical light of Venise", presso la galleria Art Contact, all'evento carnevalesco "Venise à Monte Carlo" dal 14 al 18 febbraio 2018, un ballo mascherato ispirato alla Venezia del '700. Spazio allo sport per gli appassionati di motori con il Rally di Monte-Carlo dal 22 al 28 gennaio 2018.



La dimora dei Principi e l'acquario - Ai piedi della Place du Marchè comincia una salita che porta nel quartiere più tradizionale della città: Monaco Ville, talvolta informalmente noto come Le Rocher poiché situato su uno sperone di roccia a strapiombo sul mare. Tra le vie del quartiere si fondono perfettamente storia e cultura, a partire dal luogo di riferimento della destinazione, il Palais Princier. Poco oltre è possibile contemplare un panorama mozzafiato su tutta Monaco all’interno dei Jardins Saint Martin che circondano un altro luogo simbolo del Principato: lo straordinario Museo Oceanografico.



Il quartiere del porto turistico - Di più recente costruzione, il quartiere di Fontvieille, ricavato dal mare negli anni ‘70. Il porto turistico è una vera e propria marina che offre tutti i comfort ai diportisti di passaggio e permanenti. I tantissimi ristoranti che costeggiano il piano d'acqua, nonché i negozi nei dintorni, fanno del porto di Fontvieille un luogo in cui è piacevole vivere e dove si può passeggiare tranquillamente.Gli altri quartieri che compongono il Principato sono Larvotto, Jardins Exotique, La Rousse e Moneghetti.