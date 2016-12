Natura e relax: in Carinzia per tornare bambini

Con il suo paesaggio vario, i suoi beni storico-culturali e un numero di ore di sole superiore alla media austriaca, la Carinzia è un’apprezzata meta per chi ama le vacanze attive e a contatto con la natura. Chi vuole pedalare trova condizioni ottimali dalla primavera al tardo autunno e possibilità pressoché infinite. La rete di piste ciclabili si è ormai estesa a oltre 1300 km, a cui si aggiungono 1800 km di itinerari autorizzati e segnalati per mountain bike, oltre a una ben sviluppata rete per le biciclette elettriche. Tra i fiori all’occhiello per il cicloturismo da ricordare senza dubbio la ciclabile della Drava, lunga 366 km, la Via Carinzia e la Ciclovia Alpe-Adria-Radweg, che dal Parco Nazionale degli Alti Tauri si spinge fino al mare Adriatico.



Il campeggio torna di moda - E c’è solo un modo per vivere appieno questo turbinio di sensazioni e per respirare a pieni polmoni il profumo di libertà da scrivanie, computer, tablet e cellulari: una vacanza in campeggio. Questo tipo di vacanza unisce davvero tutti: avventurieri grandi e piccoli, amanti della natura e delle vacanze all’aria aperta. In Carinzia i camping sono oltre 100, con 16.000 piazzole dove non mancano comfort e benessere. Per chi non possiede tende o caravan, molti campeggi offrono come alternativa soggiorni in confortevoli appartamenti, roulotte e case mobili completamente arredate.



Trekking in tre nazioni - Sentieri sempre ben segnalati ad ogni altitudine, invitano a muoversi e ad esplorare un ambiente alpino di dolce bellezza. Da quelli più facili per le famiglie, alle più impegnative vie ferrate, ogni escursionista trova l'itinerario adatto alle sue richieste. Per i più esperti immancabile un’escursione lungo il trekking Alpe-Adria-Trail, un magnifico itinerario che attraversa i territori di tre nazioni: Austria (Carinzia), Slovenia e Italia, con 43 tappe giornaliere ciascuna di una lunghezza media di circa 20 km.



Bambini sopratutto - La Carinzia è ideale anche per le vacanze con i bambini che non si annoieranno nemmeno per un secondo. Tra le più apprezzate mete per tutta la famiglia senza dubbio sono da ricordare la Tscheppaschlucht a Ferlach, con un parco avventura, l’Aqua Trail, il labirinto nella roccia “Felsenlabyrinth” all’Alpe Nassfeld, il monte Katschberg con geocaching e tiro con l’arco. Offrono tanti spunti e divertenti iniziative le valli Liesertal e Maltatal con il sentiero delle fiabe “Märchenwandermeile”, il lago Millstätter See con l’emozionante caccia al tesoro sulla nave dei pirati di capitan Barbossa, e il lago Klopeiner See con il parco degli alberi “Walderlebniswelt”.



Un lago che vi stupirà - Il lago di Faak è il quinto più grande della Carinzia e si trova sul versante sud delle Alpi austriache, nel cuore della Regione di Villach – Lago di Faak – Lago di Ossiach, a pochi chilometri dal confine italiano di Tarvisio. Dalle acque chiare, trasparenti e calde (fino a 28 gradi!), è assolutamente balneabile e per questo meta ideale per chi cerca una vacanza che coniughi la bellezza dei monti al piacere di distendersi al sole per qualche ora di relax. Considerato il “mare del sud della Carinzia”, si caratterizza per il suo particolare colore turchese acceso, che nulla ha da invidiare ai luoghi più noti del Mediterraneo: e, incredibile, le sue acque sono potabili. I suoi riflessi brillanti e il rosso intenso dei meravigliosi tramonti che lo incorniciano, lo rendono scenario perfetto per un soggiorno da favola.



Un isola per il tuo relax - Al centro del lago di Faak si trova un’isola su cui sorge l’ Insel Hotel circondato da un suggestivo bosco. Non mancano campi da tennis, un'antica casa balneare, ampi prati per prendere il sole e naturalmente un ottimo ristorante, aperto anche agli ospiti esterni all’albergo. Naturalmente sulle sponde del lago sorgono numerosi campeggi, accoglienti bed & breakfast e fattorie agrituristiche, hotel tre e quattro stelle e il “Ginas Kinderhotel”, fatto su misura per accogliere e ospitare al meglio famiglie con bambini.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at



Per informazioni meterologiche in tempo reale: www.meteo.it