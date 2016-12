Natale a Londra e non ti farai mancare nulla

1.Pattinaggio su ghiaccio al London Eye - La ruota panoramica più alta d'Europa è una tappa imperdibile per chiunque desideri ammirare le splendide luci natalizie che illuminano Londra: se a questo, però, si aggiungessero anche due giri a tutta velocità sulla pista di pattinaggio su ghiaccio installata a ben 135 metri dal suolo? La Eyeskate è aperta fino al 3 gennaio 2016, dalle 10 alle 21.



2.Natale ad Hogwarts - Chi non ha amato il magico refettorio di Hogwarts dei film di Harry Potter, con i suoi tavoli imbanditi ricchi di ogni prelibatezza e l'indimenticabile “soffitto di velluto nero trapunto di stelle”? Quest'anno la magica location ospiterà la cena di Natale organizzata dalla Warner Bros. Studio, tappa finale del tour “Dietro le quinte” della saga fantasy più amata da adulti e bambini, che farà vivere i luoghi più emblematici dei film. Da veri e propri studenti di magia.



3.Assistere alle tradizionali commedie natalizie - L'Inghilterra è la patria della pantomima, una tradizionale rappresentazione teatrale che mette insieme canti, balli e storie antiche. Tipica del periodo natalizio e ideale per celebrare l'arrivo dell'anno nuovo, assistere a una rappresentazione simile è un'occasione imperdibile per tuffarsi nel fascino della cultura e dell'arte inglese. All'Hackney Empire si potrà assistere allo spettacolo “Jack e il fagiolo magico”, una delle commedie più belle e famose di sempre, perfetta anche per i più piccoli, fino al 3 gennaio 2016.



4.La cena di Natale sul Tamigi - Perché non coronare le proprie vacanze con una cena di Natale di lusso? Per rendere omaggio alla sfavillante capitale, si potrà scegliere di assaggiare prelibati piatti e sorseggiare raffinati drink navigando sulle acque del Tamigi, per una piccola ma ricercata crociera di tre ore e un quarto fino a Greenwich e ritorno.



5.Solo il meglio del design inglese - Decorazioni per la casa, simpatici regali per grandi e piccoli, gioielli e perfino dolcetti e bevande gustose: il tutto caratterizzato dal coloratissimo design inglese contemporaneo, per dare un tocco di originalità in più ai doni di Natale di quest'anno. Ai Conrad Shops si possono realizzare i desideri di tutta la famiglia.



6.Shopping da VIP a Westfield -I Westfield a Londra e Stanford sono famosi per essere i più grandi centri commerciali d'Europa: tantissimi negozi e ristoranti per ogni gusto, decorati con luci colorate e festoni natalizi, un vero paradiso per gli amanti dello shopping, nonché luoghi ideali per scovare insoliti e originali regali di Natale. Per chi viaggia con British Airways, inoltre, viene riservata una VIP Card che dà diritto a sconti interessanti.





