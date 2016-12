Mongolfiadi: a spasso tra le nuvole in Baviera

L'edizione 2016 delle Mongolfiadi non sarà da meno: ogni giorno a partire dalle 10 del mattino, le mongolfiere si alzeranno dalla base di lancio di Bad Wiessee, una delle stazioni termali più rinomate della Baviera. Nei fine settimana, lo spettacolo più suggestivo: sabato 30 gennaio e sabato 6 febbraio, a partire dalle ore 19, la tradizionale accensione delle mongolfiere illuminerà la notte. “Winternachtzauber – Feuer. Alpen. Glühen“ ovvero “magia delle notti d'inverno – Fuoco, Alpi, fiamme“, recita il motto della manifestazione. Un invito a lasciarsi condurre in un'atmosfera d'incanto: non soltanto il cielo notturno s'infiammerà di colori, ma anche le rive del lago prenderanno vita. Il venerdì e il sabato, da mezzogiorno fino alle 22, i visitatori potranno gironzolare nel mercatino che ospiterà oltre cinquanta artigiani e artisti con le loro preziose creazioni. Proposte gastronomiche tradizionali, musica dal vivo e spettacoli dedicati a grandi e piccini completano il programma di questa spettacolare festa d'inverno.



Caccia alla “volpe”, caccia alla birra bavarese - Novità di quest'anno è la “caccia alla volpe” che si terrà sabato 6 febbraio alle ore 10, una singolare competizione tra le mongolfiere che si concluderà con l'assegnazione della Bräustüberl-Ballon-Pokal, la coppa Bräustüberl delle mongolfiere: il termine, in dialetto bavarese, indica un birrificio artigianale con annessa birreria, nella quale gli ospiti possono gustare i piatti tipici della tradizione bavarese e soprattutto i boccali colmi di birra di produzione locale. Tra le Bräustüberl più rinomate della Baviera figura proprio un birrificio nella cittadina di Tegernsee, la Herzogliches Bräustüberl, che merita sicuramente una visita: dalla base di lancio delle mongolfiere, un breve viaggio in traghetto condurrà i visitatori dall'altra parte del lago, proprio sulla piazza dove si trova l'antico birrificio, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23.



Bambini über alles - La domenica è pensata per le famiglie e i bambini: il 31 gennaio e il 7 febbraio, dalle 10 del mattino fino alle 20 si troveranno a ogni angolo attrazioni dedicate ai più piccoli. Per i nostalgici che desiderano fare un tuffo nel passato, inviando una mail al punto informazioni turistiche di Bad Wiessee, sarà possibile prenotare una romantica passeggiata in carrozza sulle rive innevate del lago.



Per maggiori informazioni: www.germany.travel



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it