Mandelieu e le mimose: benvenuta primavera!

06:00 - Costa Azzurra in festa: a Mandelieu - La Napoule dal 14 al 23 febbraio si dà il benvenuto alla primavera con una grande kermesse dedicata alla mimosa, che in questo periodo fiorisce rigogliosa e, insieme ai limoni (festeggiati a Mentone da metà febbraio), è il simbolo stesso della dolcezza del suo clima.

Dodici tonnellate di mimose - Sono utilizzate ben 12 tonnellate di mimose per addobbare i carri e rifornire le battaglie dei fiori che caratterizzano da sempre la festa. Le mimose utilizzate, vengono coltivate nel vicino Massiccio del Tanneron - la più grande foresta di mimosa d'Europa – e dai molti vivaisti locali. Questa profumata pianta fu introdotta in Europa a metà del XIX secolo, e trovò in Costa Azzurra l’habitat ideale, grazie al clima favorevole e al composto siliceo del terreno. I mimosisti si sono via via moltiplicati negli anni, in particolare a Mandelieu, Pégomas, Tanneron e La Roquette, e oggi vagoni interi di mimosa lasciano giornalmente la stazione di La Napoule per il nord della Francia e per l'estero. Ufficialmente celebrata per la prima volta nel 1931, la Festa della Mimosa ha da allora conosciuto un grande successo e non ha mai cessato di aumentare d’importanza, passando da pochi e semplici carri fioriti a grande festa popolare che richiama a Mandelieu oltre 60.000 visitatori.



Un carnevale per due weekend di festa - l momenti più attesi sono le scenografiche sfilate di carri fioriti che si svolgono durante i due weekend. Dopo la serata inaugurale del 14 febbraio alla Cappella "Notre Dame des Mimosas" e l'elezione il 15 della Regina della Mimosa, le vie del centro città e di La Napoule diventano spazio di festa ed animazione in tutte le ore del giorno e della notte. Da non perdere le sfilate dei carri allegorici nei pomeriggi di domenica 16 e 23 febbraio: il corteo di figuranti con relativi carri a tema, sfila sotto una pioggia di mimose, accompagnato dal suono delle fanfare e di orchestre di tutti i tipi. Sabato 22, il pezzo forte dei festeggiamenti è la parata notturna dei carri illuminati, con la partecipazione di numerosi gruppi di artisti che danno vita a spettacoli da fiaba, giochi di luce ed animazione lungo le vie della città, da Place de Capitou fino al Mail del centro.



Proposte colorate e profumate - In questo periodo l'Ufficio del Turismo organizza escursioni in pullman per far conoscere ai visitatori tutti gli aspetti della mimosa: dalla sua fioritura, alla coltivazione da parte dei mimosisti del Massiccio del Tanneron, fino alla produzione di profumi a base di mimosa a Grasse. Gli appassionati delle escursioni potranno scoprire, con o senza accompagnatore, itinerari ricchi di colori contrastanti, di deliziosi profumi immersi nella dolcezza di un sole invernale che preannuncia la primavera.



Per informazioni: www.ot-mandelieu.fr



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it