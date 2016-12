Maghi della cucina, la Spagna ai primi posti

La cucina come creazione artistica per la delizia dei sensi: ecco come viene concepita la gastronomia in Spagna . Un'offerta culinaria a cinque stelle, per sapori, presentazione, aromi, consistenze, colori. Le ricette di ristoratori come Adrià, Arzak, Berasategui, Ruscalleda, Santamaría, Subijana e Roca hanno collocato la Spagna al vertice dell'alta cucina internazionale.

Oggi, ad esempio, il Celler de Can Roca dei fratelli Roca, situato a Girona, è stato eletto miglior ristorante del mondo dalla prestigiosa rivista Restaurant. Si rinnova così il titolo ottenuto nel 2013 da Ferran Adrià e mantenuto dal suo ristorante El Bulli per cinque anni. Nei Paesi Baschi si trova invece il Mugaritz, che occupa il 6° posto di questa stessa classifica dei migliori ristoranti del mondo. Inoltre ben 8 ristoranti spagnoli hanno ottenuto la massima qualificazione concessa dall'influente Guida Michelin Riconoscimenti internazionali - Sono molti i ristoranti spagnoli che hanno ottenuto il riconoscimento della loro qualità e creatività. Infatti in tutto il Paese ci sono 170 strutture insignite con stelle della Guida Michelin. In particolare, 8 hanno avuto la massima qualificazione: uno nella Comunità Valenciana, uno a Madrid, due in Catalogna e quattro nei Paesi Baschi.



L'avanguardia trionfa in cucina - Quique Dacosta è il ristorante della Comunità Valenciana che ha ottenuto il massimo riconoscimento. La sua cucina si definisce come avanguardia gastronomica che affonda le radici nella località di Dénia, ad Alicante La città di Madrid possiede un tre stelle grazie all'eccezionale creatività e alla fusione di diverse cucine ricche di aromi, sapori e consistenze del ristorante DiverXo e del suo chef di riferimento, David Muñoz. In Catalogna, a Girona, è possibile assaporare la cucina dei ristoranti Celler Can Roca e Sant Pau. Nel primo, situato nella stessa città di Girona, i fratelli Roca puntano sulla creatività culinaria per trasmettere emozioni. Carme Ruscalleda, invece, offre una moderna reinterpretazione della gastronomia tradizionale catalana nel ristorante Sant Pau, affacciato sul mare di Sant Pol de Mar.



I ristoratori al top - Nei Paesi Baschi potrai scegliere tra quattro proposte uniche per assaporare la cucina basca d'autore: Akelarre e Arzak a San Sebastián, Martín Berasategui a Lasarte (Guipúzcoa) e Azurmendi a Larrabetzu (Vizcaya). Il primo è il ristorante di Pedro Subijana e invita a un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, in una sala da pranzo che gode di vedute spettacolari; il ristorante di José María Arzak, invece, è stato il primo a ricevere le tre stelle Michelin in Spagna (nel 1989); Martín Berasategui è uno dei principali esponenti della cucina basca moderna; il ristorante Azurmendi, dello chef Eneko Atxa, propone infine una costante ricerca della trasmissione del piacere attraverso la cucina.



Un elenco infinito - Ma ci sono tanti altri ristoranti che hanno attirato l'attenzione a livello internazionale: Aponiente nel Puerto de Santa María (Cadice), Atrio a Cáceres, Calima a Marbella (Malaga), Casa Marcial a Parres (Asturie), Enoteca, Moments, Lasarte e Àbac a Barcellona, Can Fabes a Sant Celoni (provincia di Barcellona), Les Cols a Olot e Miramar a Llança (entrambi a Girona), El Portal a Ezcaray (La Rioja), M.B. nell'isola di Tenerife e Ramón Freixa, Santceloni, Sergi Arola e El Club Allard a Madrid.



Per maggiori informazioni: www.spain.info